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IG打卡超好拍！金帛手製推聖誕樹蛋糕、霜淇淋草莓冰山
聖誕節IG打卡甜點來報到！台中人氣打卡甜點店「Kinber金帛手製」，推出節慶限定款「金帛聖誕樹生乳捲」，切開來可以看到有超Q聖誕樹造型，販售至12/24；精誠門市提供期間限定「抹茶草莓冰山」，加上霜淇淋，完全就是聖誕樹造型，應景又好吃好拍。
今年首度推出的「金帛聖誕樹生乳捲」，內餡是抹茶慕斯內餡，以草莓蛋糕體包覆，切開有可愛的聖誕樹圖案，可單片搭配飲料獨享，整條款也很適合交換禮物派對共享。
門市還有季節限定抹茶草莓冰山，像一顆冰淇淋聖誕樹，而抹茶淋醬改版為草莓淋醬，入口可感受到多層次酸甜。精誠店限定販售，資訊僅供參考，每日數量有限售完為止。店家營業資訊，可上粉絲團查詢。
哪裡吃
Kinber金帛手製 精誠店
地點：台中市西區精誠五街14號
金帛聖誕樹生乳捲蛋糕：單片130元、整條520元
抹茶草莓冰山：220元
售價以店家現場實際公告為準
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