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完勝2020全台唯一香蕉路跑！跑者樂跑「旗美馬拉松」感受南臺灣在地熱情

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「我是Cc謝昕璇」首次參加旗美馬拉松，表示很期待。圖／聯合數位文創提供。
「我是Cc謝昕璇」首次參加旗美馬拉松，表示很期待。圖／聯合數位文創提供。

連續在高雄旗山舉辦三屆的優質賽事「旗山馬拉松」，12月6日舉辦第四屆，主辦單位在路線上大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，賽事名稱亦正式更名為「旗山美濃馬拉松」，給予賽道全新風貌。

漫跑在富含歷史與人文氣息的旗山百年老街，與美濃古色古香的客家夥房、質樸懷舊的門樓間，不論是揪團一起跑還是享受獨自徜徉的樂趣，升級版的跑步路線與特色補給，都將帶給跑者全新的感受與樂趣，讓跑友不跑雷！齊聚一堂、跑出蕉傲！

旗美馬拉松跑者熱血跑過香蕉園。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松跑者熱血跑過香蕉園。圖／聯合數位文創提供

全台唯一香蕉主題路跑 2020全新升級：小鎮美景＋特色補給＋辦桌饗宴

全台唯一以香蕉為主題的路跑活動「旗山美濃馬拉松」，將於本週日(12/6)登場。憑藉前三屆於運動筆記上網友4.5顆星的超高評價，賽道上唯一可跑進蕉園的路跑賽事，今年主辦單位大規模升級賽事規格，延長路線至美濃地區，整體路線平坦，氣候宜人且有無限供應的旗山、美濃特色補給，讓跑者親身感受南臺灣鄉鎮的青春活力。

主辦單位聯合數位文創表示，本屆香蕉路跑不僅能讓跑友親身走訪旗山、美濃當地美景，感受兩地不同文化，吃盡各式美食，加購高質感機能商品，更致力推廣在地農作及鼓勵健康運動的風氣，希望讓參與民眾都能玩得盡興。

索性將南部最具人情味的草根文化「辦桌」，巧妙融入路跑加購選項內，邀請旗美九區中內門知名總鋪師，把當地好味料理端上桌。本屆旗美馬拉松帶著嶄新風貌，結合兩地形形色色的美食和人文，帶著跑友們沉浸在旗山、美濃的歷史風華中。

各界名人親身力戰一起造訪絕美香蕉大道

第四屆的2020青春跑旅－旗山美濃馬拉松，有許多各界名人加入，「世界最棒工作的台灣女孩」CC 謝昕璇、號稱「玉井金城武」林發條、全馬組常客君「苗栗林志玲」，皆會於12月6日活動當天在起跑線前摩拳擦掌，準備火力全開與各位跑者跑向香蕉園、旗山老街、美濃湖、大洲戲院，沿途捕捉旗美鄉鎮美景，也全神貫注享受路跑熱血感受，活力迎向終點線！

林發條(林家瑋)率領「國際回收車大使」團隊參加2020旗山美濃馬拉松。圖／聯合數位文創提供
林發條(林家瑋)率領「國際回收車大使」團隊參加2020旗山美濃馬拉松。圖／聯合數位文創提供
「苗栗林志玲」以包租婆造型出席第四屆旗美馬。圖／聯合數位文創提供
「苗栗林志玲」以包租婆造型出席第四屆旗美馬。圖／聯合數位文創提供
香蕉哥今年一樣參加第四屆旗美馬拉松。圖／聯合數位文創提供
香蕉哥今年一樣參加第四屆旗美馬拉松。圖／聯合數位文創提供

除此之外，今年更是首次邀請馬桶洋行「猴大哥」擔任親子組5K、健康組10K的鳴槍大使，首先為跑者們揭開親子組、健康組快樂FUN跑序幕，讓大家都能以最輕鬆活力的心情參與第四屆旗美馬拉松盛事。

馬桶洋行猴大哥首次擔任2020旗山美濃馬拉松。圖／聯合數位文創提供
馬桶洋行猴大哥首次擔任2020旗山美濃馬拉松。圖／聯合數位文創提供

蕉點紀念跑衣、旗美馬我最讚獎牌 吸睛度大爆發

依照各組組別，贈送不同南洋蕉葉風商品，蕉點紀念背心與跑衣、不吃香蕉怎麼跑運動毛巾、擦汗小方巾，還有完賽限定的旗美馬我最讚獎牌。2020 CIMEI MARATHON佐香蕉葉現在地時尚，這塊金牌紀念你的努力和汗水；穿上旗山馬蕉點紀念跑衣，專屬在地設計讓你成為全場最閃亮的一員跑者，跟著帶操老師熱力暖身、健康動吃動後，一起勇闖香蕉大道吧！

旗美馬拉松跑者開心齊向目標跑去。圖／聯合數位文創
旗美馬拉松跑者開心齊向目標跑去。圖／聯合數位文創

主辦單位特別鳴謝高雄市政府警察局旗山分局、實踐大學高雄校區、旗山蕉愛跑、旗鎮農、赫爾帕斯工作室、雄獅慢跑協會、阿公店長跑協會、紅螞蟻慢跑隊、湖內慢跑協會高雄夜跑、清水岩慢跑協會，贊助單位旗山溪洲鯤洲宮、旗山溪洲雙龍寺、旗山糖廠社區發展協會、高雄市旗山果菜運銷合作社、黑矸水果行、iRent、謹順實業、漢神巨蛋、高雄大遠百、台灣九號、Red Bull、弘運物產開發有限公司、吉美糕餅、枝仔冰城、花鄉休閒渡假會館、in果凍、泰山珍鼓益、BANANA MONKEY、撒隆巴斯、鮮緹手作工坊、DOLPHIN、KYMCO，更感謝旗山、美濃在地鄉親們的鼎力相助，一同共襄盛舉！

活動資訊

活動日期：2020年12月06日(星期日) 05：00~14：00

活動會場：旗山體育場 (高雄市旗山區中正路與華中街口)

指導單位：高雄市政府運動發展局

主辦單位：高雄市旗山區公所、高雄市美濃區公所、聯合數位文創

協辦單位：高雄市政府警察局旗山分局、實踐大學高雄校區、旗山蕉愛跑、旗鎮農、赫爾帕斯工作室、雄獅慢跑協會、阿公店長跑協會、紅螞蟻慢跑隊、湖內慢跑協會高雄夜跑、清水岩慢跑協會

賽務執行：高雄市鳳山慢跑協會

贊助單位：旗山溪洲鯤洲宮、旗山溪洲雙龍寺、旗山糖廠社區發展協會、高雄市旗山果菜運銷合作社、黑矸水果行、iRent、謹順實業、漢神巨蛋、高雄大遠百、台灣九號、Red Bull、弘運物產開發有限公司、吉美糕餅、枝仔冰城、花鄉休閒渡假會館、in果凍、泰山珍鼓益、BANANA MONKEY、撒隆巴斯、鮮緹手作工坊、DOLPHIN、KYMCO

大會指定水：台塩小分子海洋活水

官方粉絲團：https://www.facebook.com/cishanmarathon/

美濃 高雄市 香蕉

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