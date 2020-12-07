結合行李箱藝術與鐘表的完美之作！LV行李箱桌鐘

最精彩的藝術，往往來自不同領域最極致工藝的碰撞。從旅行、男女時裝、香氛、珠寶，到製表都有深厚底蘊的法國精品龍頭之一路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），薈萃旅行與製表兩種不同型態的工藝，創造全新的桌鐘硬箱（TRUNK TABLE CLOCK），完美結合了路易威登核心旅行藝術與製表的工匠藝術。

硬箱是路易威登1854年創立以來的招牌，做為外盒使用。外層裹著Monogram Eclipse經典花紋帆布，硬箱內裡以微纖維襯托指針旗幟與路易威登標誌，展示在硬箱中的鐘表。

這個精美的桌鐘，是以和路易威登製表相同的高標準製作。兩個時區的設計，對於旅遊全球的人不可或缺，並於明亮的表面展示了繽紛的旗幟，深具品牌象徵性的圖騰，讓人想起往昔行李箱的客製化花紋，整體更是脫胎自Tambour Moon雙時區的凹面表盤的傑出設計。懸掛在硬箱中的直徑80毫米的半圓形鋼殼，靈感來自18世紀的海軍天文鐘，是長途導航中不可或缺的高精度工具，讓海軍計算經度。