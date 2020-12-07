只賣13天！真芳×好侍聯名三明治 吃得到佛蒙特咖哩醬

台北人氣早餐店「真芳」此次與日本好侍食品的「佛蒙特咖哩」合作，自12月7日起，限時限量推出「咖哩豬肉蛋起司三明治」，讓佛蒙特咖哩醬與三明治相互結合，創造出早餐的新選擇。

以炭烤吐司、古早味蛋餅為招牌的真芳，創業至今已有5年，在台北累積共有4間分店。店內標榜「從產地到餐桌」的觀念，堅持使用可溯源的食材，過去也曾多次與不同品牌合作，激發出不同的早餐火花。至於「好侍食品」則是來自日本的百年品牌，為全球最大的咖哩塊品牌，旗下的「佛蒙特咖哩」，也是台灣市占率第一的人氣商品。

此次真芳與好侍食品合作的「咖哩豬肉蛋起司三明治」，選用國產豬肉排搭配炭火烘烤的吐司，佐以鹹香的切達起司提味，最後再淋上經典的佛蒙特咖哩醬，帶來濃郁順口的早餐感受。「咖哩豬肉蛋起司三明治」限時於12月7日至12月19日於4間門市供應，每份80元。