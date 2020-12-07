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百隻貓咪可愛拍不停！鐵道躲貓貓臺中車站開展

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

臺中車站化身打卡新景點！由臺中驛鐵道文化園區邀請聯合數位文創療癒系插畫家「貓小姐Ms.Cat」共同舉辦全台首創鐵道實景X插畫展——「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」，即日起在臺中車站全新開幕的新站商場「鐵鹿大街」正式登場，結合臺中舊站月台及退役的老軌道等獨特地景透過巧思打造成戶外、半戶外空間展區，邀大家天上地下跟貓咪們捉迷藏。

圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

這次展覽不僅有2米超大貓小姐Ms.Cat充氣氣球首度曝光，更結合全臺唯一臺中驛獨特鐵道風景打造網紅拍照景點，讓貓小姐在鐵軌上與你「鐵道躲貓貓」！此外，全新開幕的鐵鹿大街中也展出兩幅超大浮世貓繪——「前往臺中的貓列車」與「臺中車站的中央貓廚」隱藏無數臺中專屬彩蛋等大家來發掘。

圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

除了現場多到數不完、找不盡的貓咪們，本次展覽期間也帶來獨家首度曝光新款紙膠帶、托特包、保溫瓶等商品，更有詢問度爆表，貓小姐Ms.Cat浮世貓繪微型拼圖現身中部。讓大家不只被可愛的貓咪包圍，還能帶回家！

鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展

展　　期：2020/11/28(六)~2021/01/03(日)

地　　點：臺中驛鐵道文化園區(花燈區、第一月台、舊軌小舞台、舊軌藝廊、鐵鹿大街)

入場方式：免費進場

鐵道 貓咪 網紅

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