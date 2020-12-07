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最有「新意」的年菜外帶 新竹老爺聯手推中西日式桌菜

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹老爺酒店指出表示，即日起開放預訂2021春節住房，並且於2020年12月31日前預訂完成即可享有早鳥優惠，每房每晚只要3870元起。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店指出表示，即日起開放預訂2021春節住房，並且於2020年12月31日前預訂完成即可享有早鳥優惠，每房每晚只要3870元起。圖／新竹老爺酒店提供

今年準備圍爐年夜飯的重責大任，就交給餐廳飯店代勞！新竹老爺酒店今指出，新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能直送家中，讓民眾在家大啖五星美食，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。

新竹老爺酒店指出，春節期間各餐廳均正常營業，中西日式薈萃的「Le Café自助餐廳」有多款異國特色料理滿足民眾味蕾；「明宮粵菜廳」則有精選經典港點及中華料理，並嚴選台灣茗茶融合典雅溫馨的空間，給予舒適的用餐體驗。喜愛日式料理的民眾也可選用「中山日本料理」精緻日式套餐、單點佳餚、和風桌菜及最受歡迎的壽喜燒吃到飽，還有各式海陸風味鐵板套餐的「老爺鐵板燒」。若不想舟車勞頓，「犇騰迎春年菜外帶」是最好的選擇。

除夕圍爐最具代表的中式美饌明宮粵菜廳今年主廚端出「烏魚子綜合拼盤」，內含烏魚子、明爐烤鴨、油雞與牛腱，網羅中式經典菜色，為明年的開端討個好彩頭；Le café咖啡廳則推出歐洲特色佳餚，包含「地中海爐烤紙包鱸魚」、「西西里海鮮千層麵」等異國料理，特別推薦海鮮千層麵，含有滿滿的海鮮內餡，堆疊出層層的美味，不只分量足夠也能以佳餚感受不同的年節氣氛。

日式桌菜除有新鮮、彈牙的生魚片，主廚也推出「伊比利豚野菜味噌鍋」，以白味噌為底的湯頭，味道溫和醇厚搭配西班牙進口的伊比利豬肉，反轉日式年菜冷冰冰的刻板印象，民眾還可額外加購「和牛涮涮鍋」，品嘗日本直送的頂級A5和牛，無論是中、西、日式五星餐點皆可以外帶直送，外帶年菜7800元起。

新竹老爺酒店指出表示，即日起開放預訂2021春節住房，並且於2020年12月31日前預訂完成即可享有早鳥優惠，每房每晚只要3870元起。詳情可上新竹老爺官方網站查詢，或電洽新竹老爺酒店訂房組03-5631122。

新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供
新年將至，無論是經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，新竹老爺都能將熱騰騰的美味年菜直送家中，即日起開始接受年菜外帶預訂，2021年1月15日前訂購再享早鳥88折優惠。圖／新竹老爺酒店提供

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