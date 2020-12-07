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首日預購品項搶先公開！ 7-11「SOU・SOU冬季聯名小物」App開賣
每次推出必掀起搶購熱潮的京都印花設計品牌SOU・SOU聯名商品又來了！在充滿節慶氛圍的年末，7-ELEVEN為了讓SOU・SOU粉絲能第一手收藏，本次特別企劃「SOU・SOU與你的豐盛冬季」搶先預購活動，12月7日起各式保暖時髦小物將連續5天搶先在OPEN POINT App上曝光，並於每日上午11點揭曉部份商品，每項商品限量200個專屬OPEN POINT會員搶先預購，喜愛SOU・SOU的粉絲們快設定鬧鐘提醒，準時搶購！
首日開賣的聯名商品稍早已經在OPEN POINT App搶先公開，包括多款不同花色的防護立體口罩、紗布毛巾、以及經典玩轉數字遊戲圖騰的兩用托特包等商品，用OPEN POINT 1點加上179元起即可預購。OPEN POINT會員專屬SOU・SOU冬季聯名新品預購每款品項每位會員限購乙組，於App內兌換後需於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款才購買完成，預購日+7天到貨。
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