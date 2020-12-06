耶誕節變色了？foodpanda開耶誕快閃店 捷運車廂藏優惠

耶誕的氣氛越來越濃厚，今年超夯的即時外送平台foodpanda也宣布進駐新北耶誕城以及台北捷運，打造大型外送箱拍照裝置與販售環保周邊商品的快閃店搬進新北耶誕城，更包下藍線、紅線、綠線專車，在車廂中藏有雙北20間精選熱門店家優惠碼，包括杭州小籠湯包、雙月食品社、陳董藥燉排骨、添好運、文慶雞等熱門餐廳，讓大家搭車也有機會試手氣、用優惠碼訂美食。

新北耶誕城裡的foodpanda耶誕快閃店，販售foodpanda環保餐具袋組、冰霸杯、折傘等粉色系環保周邊商品，其中熱銷NO.1的商品為「foodpanda小小外送員造型短袖上衣」，開賣短短2週已售出近千件，而環保飲料杯袋、環保購物袋、折傘更是銷售人氣王，開賣至今均已售出上百件。