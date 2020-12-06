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耶誕季「蠟筆小新、黃阿瑪、卡娜赫拉」三大主題店報到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
各大主題IP期間限定店在耶誕跨年季推出。圖／各業者提供
各大主題IP期間限定店在耶誕跨年季推出。圖／各業者提供

耶誕跨年季節是交換禮物旺季，透過交換禮物不僅可以成為聚會的一大熱鬧話題，也是不少學生族或上班族喜歡為友情增溫的好方式。百貨此時推出IP主題店，不僅可吸引粉絲，也可滿足交換禮物購物需求。

新光三越台南新天地「後宮打不倒」扭蛋巡迴店

「黃阿瑪的後宮生活」系列巡迴快閃店推出第⼆彈「後宮打不倒」扭蛋公仔，即日起至1/4在新光三越台南新天地本館6F C區文化館大廳區推出。除了扭蛋之外，這回「不想運動運動會」獨家推出各式限定商品，包括純棉運動⽑⼱、帆布袋、黃阿瑪第⼀棒老帽、後宮打不倒棒球隊娃娃、徽章等。此外，展場現場擺設整⾯打不倒扭蛋牆，另有後宮棒球隊主題拍照區，後宮七貓立體⼤型公仔全員到⿑。

新光三越台南新天地「黃阿瑪的後宮生活-後宮打不倒扭蛋巡迴店」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地「黃阿瑪的後宮生活-後宮打不倒扭蛋巡迴店」。圖／新光三越提供

台中中友百貨「卡娜赫拉的小動物希望旅程」

「卡娜赫拉的小動物希望旅程」將於12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店，在中友百貨一樓打造6.2米高大型粉紅兔兔氣球，全館各樓層也都有卡娜赫拉的小動物可愛裝飾現身。期間限定店除了有15周年打卡牆，並推出百款周邊商品，包括全新P助與粉紅兔兔「公仔手機殼」、「耶誕系列瀏海貼」、「大頭保溫保冷袋」等。開幕首4日凡消費滿1,225元就能以「50元加價」購得6吋限量娃娃，另有卡娜赫拉的小動物耶誕圖騰指定系列任選2件85折優惠。

「卡娜赫拉的小動物希望旅程」12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店。圖／信賴互動提供
「卡娜赫拉的小動物希望旅程」12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店。圖／信賴互動提供

台隆手創館「蠟筆小新快閃店」

耶誕送禮季節，台隆手創館推出「歡樂聖誕市集」，集結各式療癒與搞怪的主題商品。今年是蠟筆小新30周年，台隆手創館即日起至1/4各店推出「蠟筆小新快閃店」，讓小新迷盡情添購周邊。包括「蠟筆小新的家」樂高，透過多達2,209件的樂高組建出小新的家，另也有「幼稚園校車」樂高組。另有雙葉幼稚園校車與小新的玩具箱造型變身為面紙盒造型、蠟筆小新＆小白玩偶、蠟筆小新與朋友們的趴睡咬線器等多樣可愛周邊。

台隆手創館即日起至1/4各店推出「蠟筆小新快閃店」。圖／台隆手創館提供
台隆手創館即日起至1/4各店推出「蠟筆小新快閃店」。圖／台隆手創館提供
蠟筆小新樂高。圖／台隆手創館提供
蠟筆小新樂高。圖／台隆手創館提供
新光三越台南新天地「黃阿瑪的後宮生活-後宮打不倒扭蛋巡迴店」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地「黃阿瑪的後宮生活-後宮打不倒扭蛋巡迴店」。圖／新光三越提供
「卡娜赫拉的小動物希望旅程」12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店。圖／信賴互動提供
「卡娜赫拉的小動物希望旅程」12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店。圖／信賴互動提供

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