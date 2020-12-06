耶誕季「蠟筆小新、黃阿瑪、卡娜赫拉」三大主題店報到

耶誕跨年季節是交換禮物旺季，透過交換禮物不僅可以成為聚會的一大熱鬧話題，也是不少學生族或上班族喜歡為友情增溫的好方式。百貨此時推出IP主題店，不僅可吸引粉絲，也可滿足交換禮物購物需求。

新光三越台南新天地「後宮打不倒」扭蛋巡迴店

「黃阿瑪的後宮生活」系列巡迴快閃店推出第⼆彈「後宮打不倒」扭蛋公仔，即日起至1/4在新光三越台南新天地本館6F C區文化館大廳區推出。除了扭蛋之外，這回「不想運動運動會」獨家推出各式限定商品，包括純棉運動⽑⼱、帆布袋、黃阿瑪第⼀棒老帽、後宮打不倒棒球隊娃娃、徽章等。此外，展場現場擺設整⾯打不倒扭蛋牆，另有後宮棒球隊主題拍照區，後宮七貓立體⼤型公仔全員到⿑。

新光三越台南新天地「黃阿瑪的後宮生活-後宮打不倒扭蛋巡迴店」。圖／新光三越提供

台中中友百貨「卡娜赫拉的小動物希望旅程」

「卡娜赫拉的小動物希望旅程」將於12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店，在中友百貨一樓打造6.2米高大型粉紅兔兔氣球，全館各樓層也都有卡娜赫拉的小動物可愛裝飾現身。期間限定店除了有15周年打卡牆，並推出百款周邊商品，包括全新P助與粉紅兔兔「公仔手機殼」、「耶誕系列瀏海貼」、「大頭保溫保冷袋」等。開幕首4日凡消費滿1,225元就能以「50元加價」購得6吋限量娃娃，另有卡娜赫拉的小動物耶誕圖騰指定系列任選2件85折優惠。

「卡娜赫拉的小動物希望旅程」12/10至1/12在台中中友百貨推出期間限定店。圖／信賴互動提供

台隆手創館「蠟筆小新快閃店」