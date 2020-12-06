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在家吃鐵板燒靠它！Miele SmartLine爐具解放廚房風景

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
感應鐵板燒能在短時間內快速升溫．分為前後兩個加熱區，可各自調整所需溫度，同時料理多道精緻食材，成就絕佳視覺與味覺饗宴。圖／嘉儀企業提供
感應鐵板燒能在短時間內快速升溫．分為前後兩個加熱區，可各自調整所需溫度，同時料理多道精緻食材，成就絕佳視覺與味覺饗宴。圖／嘉儀企業提供

相隔7年以上，德國精品家電Miele終於在台再度推出全新SmartLine檯面式爐具系列，結合俐落設計美學與極佳模組化的搭配靈活度，推出多款能隨意拼接的高機能爐具設備，營造最時髦的烹飪體驗。

高端廚電今年受到在家煮食熱潮再起的影響，市場也再度熱絡起來，Miele 全新SmartLine系列最具代表性的設計，就是多款單元皆可彼此完美無縫接軌的安裝手法，無論平接式（Flush-in）或是嵌入式（Surface-mounted）安裝法，都能讓廚房設計更臻簡潔利落。全方面的設備單元能滿足各種烹飪需求，包括智慧感應鐵板燒、檯面式內循環排油煙機、智慧感應爐和瓦斯爐等，皆可依照使用需求、最流暢的動線自由排列組合，打造心目中的完美廚房。

其中，智慧感應鐵板燒為SmartLine爐具系列中最具亮點的設備之一，相較於傳統電力加熱方式，感應技術可讓鐵板在更短時間內攀升到更高溫度，同時也確保溫度保持穩定，讓食材受熱平均。鐵板分為前後兩個加熱區，可輕鬆透過觸控介面分區調整所需溫度，同時料理多道精緻食材。

而新款SmartLine內循環排油煙機，則是解決了過往烹飪中島總被傳統吊掛式排煙機遮蔽視野的窘境。寬度僅12cm的機身能與同系列各烹飪單元無縫銜接，嵌入深度僅16 cm和扁平型的抽風管線設計，也首度讓則讓下方廚櫃仍保有極寬敞的魔術儲存空間。以Miele獨家10層不鏽鋼材質製作而成的濾油網，更可直接放入洗碗機清洗。

前述2款特色產品除了可與智慧感應爐搭配組合使用，此系列獨家首創的磁性護焰裝置，更可讓瓦斯爐與檯面式排油煙機結合使用，可吸附站立於抽風口旁，形成強力氣流導入油煙，更能有效防止吸入瓦斯火焰而引起危險。

SmartLine結合俐落美學與極佳靈活度，多款能隨意拼接的高機能爐具，營造最時髦的烹飪體驗。圖／嘉儀企業提供
SmartLine結合俐落美學與極佳靈活度，多款能隨意拼接的高機能爐具，營造最時髦的烹飪體驗。圖／嘉儀企業提供
首創護焰裝置讓瓦斯爐終於可與檯面式排油煙機結合使用．以磁性吸附站立於抽風口旁，可有效防止瓦斯火焰被吸入而引起危險。圖／嘉儀企業提供
首創護焰裝置讓瓦斯爐終於可與檯面式排油煙機結合使用．以磁性吸附站立於抽風口旁，可有效防止瓦斯火焰被吸入而引起危險。圖／嘉儀企業提供
TwinBooster可將兩個烹飪區的火力集中到同一區，最大可達7,000瓦；亦可兩個加熱區平均配置，迅速將火力最大化。圖／嘉儀企業提供
TwinBooster可將兩個烹飪區的火力集中到同一區，最大可達7,000瓦；亦可兩個加熱區平均配置，迅速將火力最大化。圖／嘉儀企業提供

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