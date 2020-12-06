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獨／澳門米其林「陳光記燒味」展新店！林東芳當鄰居

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
澳門陳光記燒味餐廳，乃是當地的人氣餐廳之一。圖／讀者提供
澳門陳光記燒味餐廳，乃是當地的人氣餐廳之一。圖／讀者提供

來自澳門、已經連續9年入選米其林指南的「澳門陳光記燒味餐廳」，繼於2019年11月登台後，近期又將於台北八德路上開設新分店，距離名店「林東芳牛肉麵」僅有數步之遙。

澳門陳光記燒味餐廳源自廣東新會潮蓮燒鵝，最初由陳光記的祖父在潮蓮街沿途擺賣，經過三代傳承，於1975年在澳門南灣開創首間陳光記燒味餐廳，至今祖傳燒製法已經傳承至第四代，仍是澳門知名的在地美食之一。由創始人陳樹光研發出的燒製法，標榜使用了獨門醬料，共有咖哩、黑椒、椒麻、醬燒等多種不同口味，其中又以需15道工法製作的「黑椒燒鴨」最具代表性。

陳光記在海內外已有70多家分店，並於2019年正式登台，在西門商圈開設首間門市，提供有各種臘味、飯、麵、米粉等餐點，其中「叉燒飯」每份160元、「黑椒燒鴨飯」每份160元。而即將開幕的新店，目前進入裝潢階段，也已經高掛黃紅配色的看板，店址鄰近八德路、復興南路口，距離林東芳牛肉麵僅有數步之餚，對於喜愛吃燒臘的民眾而言，將增添一處用餐的選擇。

澳門陳光記燒味餐廳將於八德、復興路口開設新店。記者陳睿中／攝影
澳門陳光記燒味餐廳將於八德、復興路口開設新店。記者陳睿中／攝影

澳門 廣東

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