全台百貨商場「2020耶誕話題打卡點」城市美拍大集合

耶誕季節各大百貨商場陸續換上各式璀璨樣貌，有如年度限定夢幻製造所，帶給大眾歡樂與驚喜。以下特別整理2020全台百貨商場最熱門、最夢幻、最璀璨、最可愛等各具特色的耶誕裝置。

BELLAVITA「白雪森林」

「貴婦百貨」BELLAVITA每次的季節佈置總是不會讓大家失望，不僅建築外觀到了夜晚，披上金色璀璨燈飾外，一樓中庭則變身為一座充滿異國氛圍的白雪森林，落羽松與各種大型植栽佇立在在白色雪毯上，一座木橋讓眾人穿梭於冬季森林美景中。並特別打造水晶冰屋與與近2尺高的冬季雪屋，還可走進雪洞與可愛小熊合影拍照，有如置身國外森林雪景的場景，是近來IG火熱的打卡景點。

新光三越台北信義新天地「耶誕奇幻森林」

新光三越將信義商圈打造成一座「耶誕奇幻森林」，17米高的耶誕主樹與造景，不只有美麗的外表，背後有其美好的心意。今年特別運用再生媒材與能源減量打造「耶誕奇幻之森」，在2020全球艱辛的一年，傳達「與世界同行、與地球永續共生」的意念。夜晚時結合音樂與光雕秀、燈光投影，森林動物與海洋生物投影在耶誕樹上，加上香堤大道的燈海，將信義商圈變成一座浪漫耶誕城，帶給台灣民眾年度限定、迷人的城市輪廓。

台北101「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」

台北101在全館打造11處景點，四樓都會廣場「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」最近啟動，雪白的獅子、北極熊、馴鹿等各式動物環繞於旋轉木馬，隨著音樂轉動，就像把樂園搬到商場讓人驚艷。此外，位於松智路大門的「Dior耶誕樹」、一旁的「許願皇宮」和信義路的「繽紛皇冠」等耶誕燈飾光廊，都是街拍、打卡最熱門的地點。

新光三越台北南西店「南西許願季」

台北南西店與台北捷運公司聯手打造「Wishes come true心中山 X 南西許願季」，在捷運中山站以許願為主題打造10米高耶誕樹，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造成一片耶誕銀河。此外，從中山站到雙連站的心中山線形公園沿途，還有夢幻的冰藍燈海隧道等耶誕裝置，現在已是中山站最熱的打卡點。

台北統一時代百貨「LINE FRIENDS Carnival派對時光」

台北統一時代百貨2樓夢廣場推出的「LINE FRIENDS Carnival派對時光」，所有主角都來報到了，除了有許多可愛等身高公仔們讓粉絲盡情同框拍照外，還有LINE FRIENDS摩天輪、VAN造型熱氣球、大型咖啡杯造景，現場免費入場可讓粉絲拍不停。還有猿田彥珈琲BT21主題限定店」等首次在台登場的六大主題貨櫃品牌，絕對是LINE FRIENDS粉絲心中最棒的冬季樂園。

SOGO忠孝館「金光閃閃過耶誕」

夜晚時分，忠孝館建築物掛起的巨幅雪白燈飾亮起，有如在忠孝東路上亮起一片銀河，一樓大門打造2座12公尺高、金光閃閃的耶誕樹，耶誕樹也別有巧思，樹內為閃爍的光廊，可走進拍出最閃亮的耶誕照。此外，一旁還有充滿耶誕氣氛的小木屋與麋鹿們。

微風廣場「耶誕熱氣球」

微風廣場今年耶誕以「心願寶盒-聖誕奇蹟」為主題，將耶誕樹以熱氣球方式呈現，透過五顏六色燈光，熱氣球以雪花飄揚、繁星點綴成心願，象徵著自由、熱情。微風南山在入口處呈現耶誕樹造型燈光，在夜晚亮起溫暖的耶誕氛圍。

誠品「樂高耶誕」

誠品生活松菸店特別推出樂高LEGO逾1,500隻限量人偶的「樂高牆」。信義店則有巨型蝙蝠俠人偶化身耶誕老人，還有積木創作職人親手拼製迷你耶誕樂高村，讓樂高迷打卡收藏。

板橋大遠百「LOVE PINK耶誕樂園」

板橋大遠百以「LOVE PINK耶誕樂園」為主題，百貨門口設置巨大粉色耶誕樹，並推出多項親子遊樂設施，包含旋轉木馬、海盜船、咖啡杯等。

宏匯廣場「點亮新莊副都心」

今年宏匯廣場加入，連結中港大排沿線路樹、願景公園與凹灣碼頭三個地點，拉出一條繽紛燈廊，讓新莊副都心亮起來。館內外打卡熱點包括「凹灣碼頭冰雪燈瀑」寬50米的藍色燈瀑倒映堤邊；「願景公園粉紅燈廊」夜裡亮起一整片桃紅色燈廊。「宏匯廣場一樓咖啡廊道榭寄生幸福之門」每天17:00至21:00，每整點進行兩分半鐘的燈光秀；「幸福製造所」穿過星星裝置，在大屏幕前透過互動裝置將禮物堆成耶誕樹。

中和環球購物中心「森林耶誕貓村」

環球購物中心新北中和推出「反應過激的貓-森林耶誕貓村」，五大場景有耶誕樹、貓咪交誼廳、耶誕星空場景、耶誕森林派對以及貓屋快閃店，定時每兩小時從高空飄灑落下的白雪，就像到森林中一起玩雪。

華泰名品城「飄雪耶誕村」

GLORIA OUTLETS華泰名品城打造「飄雪耶誕村」全區廣場共設置五處大型耶誕造景，一期巴黎鐵塔廣場桃紅鐵塔掛上大型槲寄生；自由女神廣場，則有星星造型的「金星拱門」，一旁還有耶誕老人與桃紅專機；二期噴水池廣場則走滿載禮物的水上列車，整點時環繞耶誕樹奔馳；三期美食街旁則有耶誕老人現身銀白耶誕森林；三期倫敦廣場則是耶誕老人從天而降，投下巨型閃耀禮物盒。此外，全園區每天下午四點半起至晚間八點每半點、整點還有飄雪裝置啟動，營造白色浪漫耶誕。

三井OUTLET「熱帶耶誕節」

三井OUTLET耶誕裝置，林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造充滿逗趣氛圍的「熱帶水果渡假島」；台中港店則主打呆萌的戽斗恐龍，推出「戽斗恐龍探險島」的熱帶耶誕節叢林探險。

新光三越台中中港店聯手寶可夢，打造「寶可夢的遊園盛會」，高達6公尺耶誕版巨型皮卡丘舉著手招呼著大家前往，此外，還有寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球共四大打卡熱點。廣場外還有逾萬顆LED燈的120米星空長廊，超級可愛的寶可夢遊樂園，除了寶可夢粉絲，也適合親子與懷有童心的大人前往，拍出耶誕萌照。

台中廣三SOGO「雪花耶誕樹」

台中廣三SOGO在1樓廣場打造覆蓋滿滿雪花的耶誕樹結合迷幻的藍光秀，假日還有限定雪花秀，即日起至1/10，每周假日下午3點至7點，隨著白雪撒下飄落，更能感受夢幻的耶誕雪地氣氛。

中友百貨「6.2米高卡娜赫拉粉紅兔兔」

中友百貨在1樓打造6.2米高超大型粉紅兔兔氣球，在門口就能先和粉紅兔兔裝萌拍照，全館各樓層處處都有卡娜赫拉的小動物可愛裝飾和粉絲一起可愛過耶誕。

新光三越台南新天地「2D耶誕大道」

有如走進漫畫世界裡的2D風潮現在也出現在台南，新光三越台南新天地打造全台首創2D超現實耶誕大道「Walking In White白色耶誕」，以法式街道為主題，利用2D黑白手繪時尚元素，透過白與黑之間創造超現實街景，每周五至周日17:00至21:00每整點還會飄下夢幻白雪，彷彿置身歐洲白色耶誕氛圍。

夢時代「告白遊LOVE園」