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天冷就是要吃鍋！量販超市火鍋季開跑 名店鍋物在家吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
因應冬季吃鍋旺季，家樂福推出多款特選鍋物，其中近期銷售亮眼的團購名物「鍋HOME」推出6款鍋底供選擇。圖／家樂福提供
因應冬季吃鍋旺季，家樂福推出多款特選鍋物，其中近期銷售亮眼的團購名物「鍋HOME」推出6款鍋底供選擇。圖／家樂福提供

火鍋的季節又來了！超愛吃鍋的台灣人一年台灣人一年吃掉將近400億元的火鍋，全台火鍋店加起來粗估超過1萬家。從2014年起即率先喊出火鍋祭生活提案的全聯福利中心，今年自9月4日起即率先開跑火鍋祭活動，常溫湯底至今已賣破60萬包，預計今年火鍋祭常溫湯底可望挑戰2.5億元目標，引爆吃鍋熱潮！

全聯火鍋季今年提前開跑，喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」口號，推出超過50款常溫湯底，其中獨家品項多達40款，名店鍋物品牌如這一鍋、麻神、聚、石二鍋、紅豆食府等就有多達11款，電商平台「PXGo!全聯線上購」同步開賣，即日起至12月17日更推出PXGo!獨家贈福利點活動，期間使用PX Pay支付購買專區指定商品，單日每滿800元送800點（可累贈，單日單卡贈點上限為1萬福利點）。另外，「全火鍋」也將於12月中下旬上架新款聯名湯底歐巴泡菜鍋與元氣藥膳鍋，搶攻冬日溫暖商機。

愛買量販即日起至12月15日「天天吃鍋節」開跑，網羅亞洲各地名湯推出百款鍋物湯底商品，其中新品占2成，包含道地韓國美味皇后蔘雞湯、正宗台式牛頭牌沙茶鍋湯底、日本雞野菜鍋等異國風味湯底，麻辣鴨血湯底也是今年不容錯過的新選擇。今年除了引進海底撈、寧記、太和殿等名店湯底，海底撈更新推麻辣、三鮮2種風味湯底火鍋套餐組合，內含撈派滑牛肉、精品肥牛、沙巴魚片、四川酥肉、海鮮腐皮等8種海底撈特色食材單品，約3～4人份量，每組998元，愛買量販獨家買就送熟凍小龍蝦乙盒，讓消費者在家完美複製名店鍋物。另外，也針對火鍋年度熱銷王「羊肉爐」，推出10多款商品滿足消費者溫補需求。

家樂福今年同樣備足了上百種火鍋商品，從火鍋料、湯頭、湯底、爐類等，精挑細選包括台灣老店特選：一心藥膳羊肉爐、村子口，以及名店推薦：老四川、海底撈、錵鑶等，近期銷售亮眼的團購名物「鍋HOME」也推出6款鍋底選擇，與去年同期相較業績成長近1成。

海底撈火鍋套餐三鮮/麻辣套餐，愛買量販獨家買就送熟凍小龍蝦乙盒。圖／愛買量販提供
海底撈火鍋套餐三鮮/麻辣套餐，愛買量販獨家買就送熟凍小龍蝦乙盒。圖／愛買量販提供
全聯今年強打40款獨家名店鍋物，喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」口號。圖／全聯福利中心圖／全聯福利中心提供
全聯今年強打40款獨家名店鍋物，喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」口號。圖／全聯福利中心圖／全聯福利中心提供
今年全聯火鍋季推出超過50款湯底，其中獨家品項多達40款，其中名店鍋物品牌更多達11款。圖／全聯福利中心提供
今年全聯火鍋季推出超過50款湯底，其中獨家品項多達40款，其中名店鍋物品牌更多達11款。圖／全聯福利中心提供
家樂福今年備足上百種火鍋商品，從火鍋料、湯頭、名店湯底、爐類等，一應俱全。圖／家樂福提供
家樂福今年備足上百種火鍋商品，從火鍋料、湯頭、名店湯底、爐類等，一應俱全。圖／家樂福提供
「全火鍋」新推出的歐巴泡菜鍋與元氣藥膳鍋，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。圖／全聯福利中心提供
「全火鍋」新推出的歐巴泡菜鍋與元氣藥膳鍋，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。圖／全聯福利中心提供

火鍋 海底撈 家樂福 愛買

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