日本限定500套  三得利發行調和威士忌「碧調和套組」

想要試試看自己的調酒功力嗎？日本三得利（Suntory）針對日本市場，本月限量發行500套的調和威士忌「碧（AO）套組」，可以提供你牛刀小試的機會。

「碧（AO）套組」中包括每瓶190毫升、構成「碧」原酒的世界五大產區威士忌共5小瓶，一瓶700毫升的調和威士忌「碧」，6個威士忌品鑑杯，以及一張品鑒專用墊，建議售價約合台幣5600元，，在日本Amazon、日本Yahoo、LOHACO與露天線上販售。

「碧（AO）」在日文中是「藍色」的意思，號稱使用來自世界五大產區的威士忌調和而成，定義為「三得利的世界威士忌（Suntory World Whisky）」，是一個「五國混血」的調和威士忌酒款。

這款三得利旗下的「世界威士忌」，採用了來自5個國家的7間酒廠的威士忌調和而成。在蘇格蘭威士忌方面，使用了來自Laphroaig、Bowmore酒廠，帶著泥煤煙燻風味的威士忌；在愛爾蘭威士忌的部分，則使用了來自Tyrconnell酒廠的麥芽威士忌。此外，還包括來自美國金賓（Jim Beam）酒廠的波本威士忌，加拿大Alberta酒廠的裸麥威士忌，以及日本的山崎蒸餾所與白州蒸餾所的威士忌。三得利在瓶身設計上，也刻意使用五角形的瓶身，象徵「五國融合」。

「碧（AO）套組」中的5小瓶190毫升酒液，正是來自世界五大產區。購得該套組的消費者，還可以在12月11日日本當地時間晚上7點至8點，與三得利首席調酒師福與伸二，透過YouTube的線上直播，進行線上問答，一窺三得利這款「世界威士忌」的研發祕辛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康