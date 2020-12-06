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純台製！台灣首支黃金奇異果酒 2021年限量預購開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
瓶身使用新竹春池綠能回收玻璃。圖／摘自日光維他官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身使用新竹春池綠能回收玻璃。圖／摘自日光維他官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「果實酒」一向是女性朋友的最愛，舉凡梅子酒、柚子酒、桃子酒…，都有既定擁護者。現在喜歡果實酒的女性朋友們，又多了一個選項，就是從酒液、包裝設計到瓶身都是100%純台製的台灣首支黃金奇異果酒，2021年限量預購即日開跑。

這款台灣首支黃金奇異果酒，以產自新竹尖石鄉的日光維他奇異果園的果實為原料，採用來自長盛酒莊的酒液，與設計團隊「雙好設計2 by Wu&Chen」合作設計包裝瓶身，串聯與原料奇異果同樣來自新竹的春池玻璃（Spring Pool Glass），透過老師傅半手工吹製，將綠能回收玻璃，製作出瓶底立體浮現出奇異果剖面的玻璃瓶身。

2020年4月台灣首支黃金奇異果酒上市後，一週內即搶購一空，並於同年度陸續獲得OTOP產品設計獎、以及金點設計獎標章肯定。

2021年限量預購活動，即日起展開，容量400毫升，酒精濃度12%，每瓶880元。若單次預購50瓶以上，可以幫客戶做客製化服務，在蠟封上烙上客製化logo或圖騰，每瓶加收20元工本費(含開模刻章、印泥)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

使用原料為台灣原產黃金奇異果。圖／摘自貳房苑臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
使用原料為台灣原產黃金奇異果。圖／摘自貳房苑臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
預購50瓶以上，可以在蠟封上烙上客製化logo或圖騰。圖／摘自將豪健康農產臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
預購50瓶以上，可以在蠟封上烙上客製化logo或圖騰。圖／摘自將豪健康農產臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣首支黃金奇異果酒，容量400毫升，酒精濃度12%，每瓶880元。圖／摘自貳房苑臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣首支黃金奇異果酒，容量400毫升，酒精濃度12%，每瓶880元。圖／摘自貳房苑臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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