台中火車站鐵道文化園區今開幕 打造網紅一條街

台中火車站新站商場「鐵鹿大街」今天正式開幕，規畫美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供旅客「站內消費」結合鐵道元素，開幕慶期間舉辦「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」舊站月台、舊鐵軌、新站商場都有可愛的貓咪造型裝置，將台中車站打造為好吃好玩的食尚新據點。

交通部台灣鐵路管理局2018年辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，由在地企業德昌營造得標，成立特許公司經典國際公司營運，園區命名為「台中驛鐵道文化園區」。

園區計2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及台中後火車站、行車寄宿舍、高架軌道下方空間等。

新站的商場「鐵鹿大街」率先開幕，在一樓及二樓引進約40家商家。一樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨選物店；二樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店。不論是從二樓出入站的旅客、通勤族，或從一樓來往前後站的民眾，在站區內都可享受便利的消費服務。

經典國際公司副總經理林宛玄說，臺北、高雄均有車站型商場，臺中車站有百年歷史，為鐵公路交會處，特別是大智路打通後，交通更為繁忙，每日最多有10萬人次進出，急車站型商場以提供民眾便利的消費服務「鐵鹿大街」滿足民眾的消費需求，今年9月下旬試營運以來，不少民眾反應「用餐空間美觀舒適」「吃東西很方便」「台中車站真的不一樣了」。

「鐵鹿大街」進駐廠商，包括台中知名伴手禮、中部名產、台中獨家及全台獨家等都有。開幕慶期間，各商家分別推出人氣美食買一送一、熱銷商品優惠價、振興券倒數限定等優惠，當日消費滿額還可兌換限量首發禮、好禮3選1及抽獎。

另憑不限金額發票還可加價購吉祥物「鐵鹿」的周邊商品，包括抱枕、胸章、L夾、杯墊及造型原子筆等。即日起至12月26日，當天單筆消費滿200元可參加「歡慶開幕週週抽」抽獎活動，獎品有瑪謝按摩椅、貓小姐聯名款懶骨頭等。

大街內外空間都有亮點，商場共食區簡潔明亮，多家主題餐廳風格獨具，致力打造「網美一條街」帶給消費者味覺及視覺的雙重享受。共食區兩側牆上巧妙布置插畫家「貓小姐Ms. Cat」的浮世繪，主角是搭火車的可愛貓咪，車窗外則是臺中在地知名景點，園區吉祥物「鐵鹿」也現身圖中，和貓咪一起搭火車。

場外空間方面，「鐵鹿大街」面台中車站舊站方向的入口處前方，利用工地圍籬規畫「舊軌藝廊」，配合「鐵鹿大街」開幕舉辦「貓小姐Ms. Cat」特展，在商場內外及舊站第一、二月台間的舊鐵軌上有可愛的貓咪造型裝置，另有相關文創品展售及DIY活動，展現園區結合「文化、生活、創新」的特色。