快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中火車站鐵道文化園區今開幕 打造網紅一條街

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」站內天空之橋旁有「貓小姐Ms.Cat」浮世繪與耶誔樹。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」站內天空之橋旁有「貓小姐Ms.Cat」浮世繪與耶誔樹。記者陳秋雲/攝影

台中火車站新站商場「鐵鹿大街」今天正式開幕，規畫美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供旅客「站內消費」結合鐵道元素，開幕慶期間舉辦「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」舊站月台、舊鐵軌、新站商場都有可愛的貓咪造型裝置，將台中車站打造為好吃好玩的食尚新據點。

交通部台灣鐵路管理局2018年辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，由在地企業德昌營造得標，成立特許公司經典國際公司營運，園區命名為「台中驛鐵道文化園區」。

園區計2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及台中後火車站、行車寄宿舍、高架軌道下方空間等。

新站的商場「鐵鹿大街」率先開幕，在一樓及二樓引進約40家商家。一樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨選物店；二樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店。不論是從二樓出入站的旅客、通勤族，或從一樓來往前後站的民眾，在站區內都可享受便利的消費服務。

經典國際公司副總經理林宛玄說，臺北、高雄均有車站型商場，臺中車站有百年歷史，為鐵公路交會處，特別是大智路打通後，交通更為繁忙，每日最多有10萬人次進出，急車站型商場以提供民眾便利的消費服務「鐵鹿大街」滿足民眾的消費需求，今年9月下旬試營運以來，不少民眾反應「用餐空間美觀舒適」「吃東西很方便」「台中車站真的不一樣了」。

「鐵鹿大街」進駐廠商，包括台中知名伴手禮、中部名產、台中獨家及全台獨家等都有。開幕慶期間，各商家分別推出人氣美食買一送一、熱銷商品優惠價、振興券倒數限定等優惠，當日消費滿額還可兌換限量首發禮、好禮3選1及抽獎。

另憑不限金額發票還可加價購吉祥物「鐵鹿」的周邊商品，包括抱枕、胸章、L夾、杯墊及造型原子筆等。即日起至12月26日，當天單筆消費滿200元可參加「歡慶開幕週週抽」抽獎活動，獎品有瑪謝按摩椅、貓小姐聯名款懶骨頭等。

大街內外空間都有亮點，商場共食區簡潔明亮，多家主題餐廳風格獨具，致力打造「網美一條街」帶給消費者味覺及視覺的雙重享受。共食區兩側牆上巧妙布置插畫家「貓小姐Ms. Cat」的浮世繪，主角是搭火車的可愛貓咪，車窗外則是臺中在地知名景點，園區吉祥物「鐵鹿」也現身圖中，和貓咪一起搭火車。

場外空間方面，「鐵鹿大街」面台中車站舊站方向的入口處前方，利用工地圍籬規畫「舊軌藝廊」，配合「鐵鹿大街」開幕舉辦「貓小姐Ms. Cat」特展，在商場內外及舊站第一、二月台間的舊鐵軌上有可愛的貓咪造型裝置，另有相關文創品展售及DIY活動，展現園區結合「文化、生活、創新」的特色。

配合「鐵鹿大街」開幕，於舊站第一、二月台間的軌道上規畫多功能通廊，並撤除部分原有圍籬，有效縮短民眾來往前後站的時間，同時也是民眾飽覽軌道之美的佇足點。一月台規畫鏡面圍籬，提供舞蹈愛好者練習的場域。

台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」今開幕，吉祥物「鐵魯」把列車長的帽子轉交給「鐵鹿」象徵大街開幕。記者陳秋雲／攝影
台中火車站「鐵鹿大街」今開幕，吉祥物「鐵魯」把列車長的帽子轉交給「鐵鹿」象徵大街開幕。記者陳秋雲／攝影
鐵鹿大街美食街。記者陳秋雲／攝影
鐵鹿大街美食街。記者陳秋雲／攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，開幕典禮美食上菜。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，開幕典禮美食上菜。記者陳秋雲/攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲／攝影
台中火車站「鐵鹿大街」開幕，打造「網美一條街」共食區到處可見「貓小姐Ms.Cat」浮世繪。記者陳秋雲／攝影

貓咪 鐵道 火車站 插畫家

延伸閱讀

等5年終於有餐飲空間 台中車站「鐵鹿大街」商場開幕

網紅伴屍直播兩小時 遭揭「胡椒水狂噴女友」殘忍行徑

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

網紅惡整懷孕女友換打賞　見遺體崩潰痛哭

相關新聞

移動的沙丘 城市中心的幻影之旅

這個名為《Moving Dunes》的街道裝置藝術位於加拿大的蒙特婁，是由蒙特婁美術館（Montreal Museum of Fine Arts）目前展出的一檔展覽《From Africa to the Americas:Face-to-face Picasso, Past and Present》的延伸藝術作品...

純台製！台灣首支黃金奇異果酒 2021年限量預購開跑

「果實酒」一向是女性朋友的最愛，舉凡梅子酒、柚子酒、桃子酒…，都有既定擁護者。現在喜歡果實酒的女性朋友們，又多了一個選項...

好評送飲料、滿888送66！「荷李活茶街」也能吃宵夜

SOGO忠孝館近期針對館內美食街大幅升級，其中重點之一，就是位於的2樓的港式餐廳「荷李活茶街」。經過1個月的試營運，荷李...

台中火車站鐵道文化園區今開幕 打造網紅一條街

台中火車站新站商場「鐵鹿大街」今天正式開幕，規畫美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供旅客「站內消費」結合鐵道元素，開...

身份證有7、9「雞啤套餐79折」！bb.q CHICKEN插旗中山

繼11月開設芝山店之後，被譽為「鬼怪炸雞」的「bb.q CHICKEN」，近期正式進駐中山區，開設新光三越台北南西店。店...

室內雪場、拍照景點 百貨公司已有濃濃耶誕氣氛

耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進...

耶誕跑趴不能沒有它 MK、Gianni Chiarini亮片金蔥包登場

耶誕節的到來，也宣告著派對時節即將來臨，閃亮亮的單品，正符合熱鬧歡聚的氣氛，MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德（B...

有神快戴 Bomberg羽蛇神Bolt 68腕表 高彩fancy

同樣是空想的生物「龍」，Dragon在東西方世界卻有不同形象詮釋。龍在東方是神聖、權位的象徵，去到西方則成了噴火、霸氣的...

平價時尚品牌再聯手STREET CHURROS、哈利波特 打造冬季必備療癒穿搭

繼夏季合作之後，PAZZO與韓國人氣美食STREET CHURROS再次合作，延續「療癒」概念，打造令人嚮往的冬日清新風...

木村光希、古力娜扎、劉詩詩 穿Loro Piana「美出一道女神光」

近期義大利品牌Loro Piana在大陸舉辦多場活動，而當紅的星二代木村光希（Kōki,）也在IG放上了Loro Pia...

XLARGE重回發跡地、LEVI'S帶迪士尼進駐中台灣

老潮流人都不陌生的美式街牌XLARGE在15年前，在台北有著難以撼動的地位，但幾經代理商轉手，今年品牌又回到東區後巷發跡...

冬天脫妝、浮粉超嚴重！ 乾燥肌化妝必學4招超完美訣竅

寒冷的冬天到來，卻帶走了肌膚水分，造成許多女生出現缺水現象，因此保濕與滋養的工作特別重要。特別是有上妝的女生，乾燥肌膚會...

熱門新聞

會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

驚傳產婦打流感疫苗過世 莊人祥：已送審查委員鑑定討論

猴硐走山4天搶通落空 林佳龍：最快13日恢復正常通車

猴硐坍前司機示警擋災成英雄 原來他還有這些暖心事蹟

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

影／猴硐走山空拍影像 可見泥流、裂痕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。