聽新聞
test
0:00 / 0:00

身份證有7、9「雞啤套餐79折」！bb.q CHICKEN插旗中山

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
bb.q Chicken南西與慶城店提供有2～6人的多人套餐組合，每套999～3,049元。圖／bb.q Chicken提供
bb.q Chicken南西與慶城店提供有2～6人的多人套餐組合，每套999～3,049元。圖／bb.q Chicken提供

繼11月開設芝山店之後，被譽為「鬼怪炸雞」的「bb.q CHICKEN」，近期正式進駐中山區，開設新光三越台北南西店。店內除了推出「身份證有7、9，雞啤套餐享79折」的優惠外，並首度推出2款戀愛系茶飲，讓民眾可以沈浸在韓劇般的戀愛氛圍之中。

bb.q Chicken是連鎖韓國炸雞的代表品牌之一，在韓國當地及海內外累積有約3,350間門市。更因為在「鬼怪」、「愛的迫降」等人氣韓劇中的密集曝光，因此在台累積有眾多粉絲。2019年11月，bb.q Chicken正式登台，於慶城街商圈開設在台首間旗艦店，後又持續拓展多處據點。輔開幕的台北南西店，乃是在台第二間旗艦門市，共設有74席座位，以內用餐點為主。

南西店共提供韓式炸雞、韓食、韓式洋食等超過50種餐點，並有多種套餐組合。除了蜂蜜蒜味炸雞、起司炸雞、韓式甘醬炸雞等多種炸雞之外，還有去骨炸雞拼盤搭配柏克金生啤酒的「雞啤套餐」，內用每套559元，外帶每套499元。南西與慶城店也都提供有針對2～6人所設計的多人套餐組合，方便民眾聚餐同歡，每套999～3,049元不等。以3人套餐為例，包含有藜麥鮮蔬沙拉、拼盤、半半炸雞、披薩2選1與無限暢飲的飲品，每套1,549元。

此次bb.q Chicken也推出2款桃花系茶飲。「桃花朵朵」選用優格奶蓋搭配出多層次口感，有著微酸的甘甜柚香，每杯130元；「桃花紅娘」則以白桃風味紅茶為基底，搭配韓國柚子醬、檸檬，調製出清甜的滋味，每杯110元。

除了多人聚餐組合外，bb.q CHICKEN自11月起也推出優惠方案。凡身份證字號有「7」及「9」，出示本人身份證，即可享雞啤套餐79折的優惠，每日每店限量79份，活動至12月14日為止。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

bb.q Chicken提供有韓式甘醬炸雞等多種口味的炸雞。記者陳睿中／攝影
bb.q Chicken提供有韓式甘醬炸雞等多種口味的炸雞。記者陳睿中／攝影

韓國 孤單又燦爛的神 鬼怪

延伸閱讀

肯德基2大神優惠＋麥當勞買1送1必收！高CP值套餐、9塊炸雞快閃特價　吃雞時間到

海自咖哩決戰空自炸雞！日本自衛隊「味自慢」料理東西軍

同桌人數不限、身份證有「3」最高8折！五星級板橋凱撒吃到飽祭3週年優惠

第1間離島門市！韓國「NeNe炸雞」12月13日插旗金門

相關新聞

移動的沙丘 城市中心的幻影之旅

這個名為《Moving Dunes》的街道裝置藝術位於加拿大的蒙特婁，是由蒙特婁美術館（Montreal Museum of Fine Arts）目前展出的一檔展覽《From Africa to the Americas:Face-to-face Picasso, Past and Present》的延伸藝術作品...

台中火車站鐵道文化園區今開幕 打造網紅一條街

台中火車站新站商場「鐵鹿大街」今天正式開幕，規畫美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供旅客「站內消費」結合鐵道元素，開...

身份證有7、9「雞啤套餐79折」！bb.q CHICKEN插旗中山

繼11月開設芝山店之後，被譽為「鬼怪炸雞」的「bb.q CHICKEN」，近期正式進駐中山區，開設新光三越台北南西店。店...

室內雪場、拍照景點 百貨公司已有濃濃耶誕氣氛

耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進...

耶誕跑趴不能沒有它 MK、Gianni Chiarini亮片金蔥包登場

耶誕節的到來，也宣告著派對時節即將來臨，閃亮亮的單品，正符合熱鬧歡聚的氣氛，MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德（B...

有神快戴 Bomberg羽蛇神Bolt 68腕表 高彩fancy

同樣是空想的生物「龍」，Dragon在東西方世界卻有不同形象詮釋。龍在東方是神聖、權位的象徵，去到西方則成了噴火、霸氣的...

平價時尚品牌再聯手STREET CHURROS、哈利波特 打造冬季必備療癒穿搭

繼夏季合作之後，PAZZO與韓國人氣美食STREET CHURROS再次合作，延續「療癒」概念，打造令人嚮往的冬日清新風...

木村光希、古力娜扎、劉詩詩 穿Loro Piana「美出一道女神光」

近期義大利品牌Loro Piana在大陸舉辦多場活動，而當紅的星二代木村光希（Kōki,）也在IG放上了Loro Pia...

XLARGE重回發跡地、LEVI'S帶迪士尼進駐中台灣

老潮流人都不陌生的美式街牌XLARGE在15年前，在台北有著難以撼動的地位，但幾經代理商轉手，今年品牌又回到東區後巷發跡...

冬天脫妝、浮粉超嚴重！ 乾燥肌化妝必學4招超完美訣竅

寒冷的冬天到來，卻帶走了肌膚水分，造成許多女生出現缺水現象，因此保濕與滋養的工作特別重要。特別是有上妝的女生，乾燥肌膚會...

麗寶Outlet跨年業績火力旺 添好運、GAP、時時香等搶進

麗寶Outlet Mall二期開幕將屆滿一年，今年雖受疫情影響不能出國，但有全台最美Outlet之稱的麗寶Outlet ...

在2020年的考驗中 我們的確需要「遞上橄欖枝」耶誕樹的璀璨祝福

每年到了耶誕節，信義計畫區的百貨重鎮區都會點亮耶誕燈飾，為一年之中最繽紛的假日帶來節慶氣息，今年DIOR在台北101也打...

熱門新聞

台鐵邊坡改善進度曝光！ 原來10億都花在這些地方

會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

驚傳產婦打流感疫苗過世 莊人祥：已送審查委員鑑定討論

猴硐坍前司機示警擋災成英雄 原來他還有這些暖心事蹟

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

影／猴硐走山空拍影像 可見泥流、裂痕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。