身份證有7、9「雞啤套餐79折」！bb.q CHICKEN插旗中山

繼11月開設芝山店之後，被譽為「鬼怪炸雞」的「bb.q CHICKEN」，近期正式進駐中山區，開設新光三越台北南西店。店內除了推出「身份證有7、9，雞啤套餐享79折」的優惠外，並首度推出2款戀愛系茶飲，讓民眾可以沈浸在韓劇般的戀愛氛圍之中。

bb.q Chicken是連鎖韓國炸雞的代表品牌之一，在韓國當地及海內外累積有約3,350間門市。更因為在「鬼怪」、「愛的迫降」等人氣韓劇中的密集曝光，因此在台累積有眾多粉絲。2019年11月，bb.q Chicken正式登台，於慶城街商圈開設在台首間旗艦店，後又持續拓展多處據點。輔開幕的台北南西店，乃是在台第二間旗艦門市，共設有74席座位，以內用餐點為主。

南西店共提供韓式炸雞、韓食、韓式洋食等超過50種餐點，並有多種套餐組合。除了蜂蜜蒜味炸雞、起司炸雞、韓式甘醬炸雞等多種炸雞之外，還有去骨炸雞拼盤搭配柏克金生啤酒的「雞啤套餐」，內用每套559元，外帶每套499元。南西與慶城店也都提供有針對2～6人所設計的多人套餐組合，方便民眾聚餐同歡，每套999～3,049元不等。以3人套餐為例，包含有藜麥鮮蔬沙拉、拼盤、半半炸雞、披薩2選1與無限暢飲的飲品，每套1,549元。

此次bb.q Chicken也推出2款桃花系茶飲。「桃花朵朵」選用優格奶蓋搭配出多層次口感，有著微酸的甘甜柚香，每杯130元；「桃花紅娘」則以白桃風味紅茶為基底，搭配韓國柚子醬、檸檬，調製出清甜的滋味，每杯110元。

除了多人聚餐組合外，bb.q CHICKEN自11月起也推出優惠方案。凡身份證字號有「7」及「9」，出示本人身份證，即可享雞啤套餐79折的優惠，每日每店限量79份，活動至12月14日為止。