逛完新北耶誕城不怕餓！板橋站區超夯「十大宵夜」續攤吃起來

新北耶誕城周邊的宵夜好所在！

2020新北耶誕城自2020年11月13日至2021年1月3日盛大點燈，不只首度與迪士尼合作，範圍更擴大至府中商圈，可以一邊欣賞夢幻的藝術裝置，一邊慢遊板橋商圈，是許多人每年都會朝聖的熱門打卡點。

每天17:30至22:00，板橋市民廣場每整點、半點鐘就會展演5分鐘3D光雕雷射投影秀，越夜越美麗，很容易令人不小心就逗留到深夜。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，新北耶誕城附近有哪些開到晚上12點的宵夜美食，讓你就算逛到很晚也不會餓肚子！

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image source：FB／新北旅客

NO10. 阿國甜不辣麻辣麵線

晚上10點才開的阿國麵線，店內麻辣大腸麵線、大腸麵線、甜不辣一律50元，其中「辣菜脯與辣油」的醬料因別具特色，成為網友討論的焦點。YouTuber「Meck大叔」曾到阿國麵線拍片嚐鮮，大讚大腸Q彈、辣菜脯越吃越香，麵線還有柴魚的香氣，並推薦敢吃辣的人一定要加辣，「不愧是在地的宵夜好選擇」，影片引起熱議，網友表示「難怪那麼多人排隊」。

地址：新北市板橋區館前東路25號

營業時間：每日22:00–04:00（週日公休）

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NO.9 齊味麻辣鴛鴦鍋—總店

2006年開店的老字號麻辣鴛鴦鍋齊味，店內招牌「鴨血」Q嫩多汁，許多網友都相當推薦。另外齊味的湯底湯底辣而不嗆，吃起來香醇溫潤，也是吸引網友的一大特色。網紅「小精翎」唐明翎曾在臉書發表食記，表示「鴨血豆腐湯底超讚」，並將齊味列入回訪名單，引起不少吃過的網友認同，「這家很推」、「這間好吃」。

地址：新北市板橋區民權路41號

營業時間：週二至週五17:00—01:30；週六至週日12:00–01:30

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NO.8 壹玖玖貳 深夜食堂—板橋店

壹玖玖貳深夜食堂總店位於永和，在當地早已小有名氣，今年才剛在板橋板新路開設二店，就引起不少話題。壹玖玖貳 深夜食堂開到凌晨2點，不管是對於加班的上班族，或是逛完新北耶誕城的民眾來說，都是吃宵夜的好所在。部落客「地勤艾旅遊」曾在IG分享自己到壹玖玖貳 深夜食堂板橋店的經驗，大讚「東西好吃、超大份量、CP值爆表」。

地址：新北市板橋區板新路119之1號

營業時間：每日18:00—02:00

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NO.7 燒肉眾二代目

許多燒肉愛好者都知道的燒肉眾，唯一的「二代目店」就在板橋文化路上，今年才剛重新翻修完成，依品項不同分成688（平日限定）、888、1488的吃到飽價位，主打波士頓龍蝦、泰國蝦、哈根達斯吃到飽，還曾推出「免費吃龍蝦」活動（目前已結束），新鮮的龍蝦肉質彈牙多汁，吸引不少人潮，成為熱門打卡點之一。

地址：新北市板橋區文化路一段325號

營業時間：每日12:00—15:00 、17:00—00:00

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NO.6 這一鍋皇室秘藏鍋物—府中殿

﻿在全台各地都有分店的這一鍋，不時會在臉書粉絲專頁宣傳最新優惠，吸引網友互動討論。這一鍋板橋府中殿位於捷運府中站出口附近，交通非常方便，因此假日通常人潮眾多，建議可以事先訂位。許多吃過板橋府中殿的網友發表食記，其中「湯頭」為網友關注焦點，麻而不辣的御膳麻辣鍋、順口溫潤的老火湯都是熱門選擇。

地址：新北市板橋區府中路29之2號

營業時間：每日11:30—00:30

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NO.5 肉多多火鍋—板橋實踐店

主打大份量肉盤的肉多多，是許多肉控的天堂，在板橋也有開設分店，營業時間直到凌晨4點，讓你想玩多玩就玩多晚，不怕沒東西吃。特別是壽星限定的「肉蛋糕」，因為浮誇的外表與肉量，一上桌就會讓許多人紛紛拍照打卡，最近肉多多更直接推出「浮誇肉蛋糕套餐」，就算沒有生日也可以享用華麗的肉玫瑰。

地址：新北市板橋區實踐路151號

營業時間：每日11:30–04:00

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NO.4 老味噌居酒屋—新埔店

老味噌居酒屋對當地人來說並不陌生，主打平價串燒，許多網友都提到店家專業的「烤功」，讓串燒吃起來鮮嫩可口，也因此假日常常爆滿，想吃的話一定要事先訂位。老味噌居酒屋在江子翠捷運站與新埔捷運站附近都有開設分店，不過新埔店離新北耶誕城比較近，不想走太多路的人可以直接選新埔店。

地址：新北市板橋區萬板路11號

營業時間：每日18:00–01:30

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NO.3 ABV 閣樓餐酒館—板橋府中店

精釀啤酒餐廳品牌ABV共有日式居酒館、地中海風格餐酒館等4種主題，其中板橋府中店為歐系的閣樓餐酒館，不僅可以喝到超過300款的世界精釀啤酒，許多網友還會提到餐廳的「小陽台」，認為從高樓層眺望的景觀十分美麗。



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地址：新北市板橋區府中路67號12樓

營業時間：每日12:00—01:30

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NO.2 東華川府重慶老火鍋

位於板橋大遠百附近的東華川府重慶老火鍋，是被許多新聞媒體報導過的名店，不少KOL都曾前往朝聖，像是YouTuber「小銘小玄夫夫日常」就曾在IG上提到湯頭「越煮越香」，令粉絲留言「看起來好像很好吃」、「好想吃」。另外獨創的「九宮格鍋底」兼具美味與趣味，也是不少網友討論的話題之一。

地址：新北市板橋區縣民大道二段112號

營業時間：每日17:00–01:00

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NO.1 海底撈火鍋—板橋店

麻辣鍋界知名品牌海底撈在全台開設許多分店，而位於板橋大遠百5樓的板橋店是新北市的唯一一間門市，方便的地理位置加上海底撈的名氣，使得海底撈板橋店常常處於電話打不進去的狀態。網友最常提到的就是「顧客服務相當周到」，從提供圍裙、髮圈，甚至到美甲服務、變臉表演應有盡有，令不少人開心表示「吃飯不怕無聊」。

地址：新北市板橋區新站路28號5樓

營業時間：每日11:00–03:00

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月04日至2020年12月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新北耶誕城周邊宵夜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



