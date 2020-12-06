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室內雪場、拍照景點 百貨公司已有濃濃耶誕氣氛

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進室內。圖／大魯閣新時代購物中心提供
耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進室內。圖／大魯閣新時代購物中心提供

耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進室內，讓民眾可以像滑雪般一衝而下，或是玩堆雪人、打雪仗。另外，日曜天地OUTLET也打造飛在空中的聖誕老人和繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，吸引網美拍照。

大魯閣新時代購物中心上午指出，中庭的雪國氛圍是利用專利技術將鹽聚合物製成的仿真雪，通過ST安全玩具及歐洲EN-71檢驗合格，同時保有雪的觸感與可塑性，不用擔心融化後會沾附在衣服上。

4米高的滑雪道可以選擇拿著雪盆或雪圈，享受從斜坡高處滑下來，而小朋友們也可以在玩雪區輕鬆化身冰雪奇緣的艾莎堆堆雪人，隨意的捏造、堆疊喜愛的雪屋。活動持續至下個月31日，親子同樂套票最低只要200元，就能一同享受玩雪樂趣。

日曜天地OUTLET也推出一系列耶誕活動，更打造獨特的耶誕裝置。像是飛在空中的聖誕老人，胖嘟嘟的巨大身軀，背上揹著大型的禮物袋，十分吸睛。另外還有繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，在舞台燈光的襯托下，成為許多消費者和網美拍照的地點。日曜天地說，即日起至23日，與聖誕裝置打卡拍照，就有機會獲得永生花好禮。

耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進室內。圖／大魯閣新時代購物中心提供
耶誕節將屆，大魯閣新時代購物中心為了讓民眾可以體驗北國雪景，特地在中庭立下了一株12米高的耶誕樹，還把4米高的滑雪場搬進室內。圖／大魯閣新時代購物中心提供
日曜天地OUTLET打造飛在空中的聖誕老人和繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，吸引網美拍照。圖／日曜天地OUTLET提供
日曜天地OUTLET打造飛在空中的聖誕老人和繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，吸引網美拍照。圖／日曜天地OUTLET提供
日曜天地OUTLET打造飛在空中的聖誕老人和繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，吸引網美拍照。圖／日曜天地OUTLET提供
日曜天地OUTLET打造飛在空中的聖誕老人和繞上了耶誕節紅色緞帶的戒指舞台，吸引網美拍照。圖／日曜天地OUTLET提供

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