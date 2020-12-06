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耶誕跑趴不能沒有它 MK、Gianni Chiarini亮片金蔥包登場

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MICHAEL KORS和Gianni Chiarini都發表閃亮炫目的耶誕系列包款。圖／MICHAEL KORS、Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS和Gianni Chiarini都發表閃亮炫目的耶誕系列包款。圖／MICHAEL KORS、Gianni Chiarini提供

耶誕節的到來，也宣告著派對時節即將來臨，閃亮亮的單品，正符合熱鬧歡聚的氣氛，MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋的假日系列，展現閃亮星辰的絢爛；Gianni Chiarini的耶誕跨年造型包款，則以「賭城之夜」系列的金屬光澤手袋，帶來輕巧的跑趴金蔥水桶包。

為迎接熱鬧繽紛的耶誕節，MICHAEL KORS邀請電影製片人Shruti Ganguly執導以「造就你成為最耀眼的一顆星（What Makes a Star）」影片，時尚攝影師Terry Tsiolis拍攝平面形象，在洋溢著派對歡樂氛圍的場域，季節限定包款、服裝逐一登場，由貝拉哈蒂德與模特兒們在影片中分享，是什麼使他們成為閃耀的一顆星、散發獨特魅力，藉此展現喧譁亮眼的亮片系列鞋履、包款。

義大利包款品牌Gianni Chiarini則是以「賭城之夜」主題發表金屬光澤的華麗手袋，以金蔥設計為主，運用爆裂紋、金屬光澤皮革等材質營造絢爛風情，輪廓以精緻的小提包、手拿包為主，鑲入金銀絲線的毛圈紗、環保皮草打造Alifa手袋，Leni圓筒包則是很適合作為和姊妹一起跑趴的俏麗配件。

█MICHAEL KORS「造就你成為最耀眼的一顆星」形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=fR6dfpcnKgo

MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供
Gianni Chiarini Alifa小型金屬爆裂紋輕量包，6,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Alifa小型金屬爆裂紋輕量包，6,200元。圖／Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS金色織紋老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS金色織紋老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
Gianni Chiarini Alifa小型金蔥花呢輕量包，6,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Alifa小型金蔥花呢輕量包，6,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Leni金蔥花呢圓筒包，9,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Leni金蔥花呢圓筒包，9,800元。圖／Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS銀色亮片踝靴，12,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS銀色亮片踝靴，12,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德詮釋的2020耶誕廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS金色高跟鞋，6,100元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS金色高跟鞋，6,100元。圖／MICHAEL KORS提供

派對 耶誕節

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