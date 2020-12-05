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有神快戴 Bomberg羽蛇神Bolt 68腕表 高彩fancy

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Quetzalcóatl，出自墨西哥高地的納瓦語，是將鳯尾綠咬鵑「quetzal」和蛇「cóatl」兩個字組成。圖 / Bomberg提供。
Quetzalcóatl，出自墨西哥高地的納瓦語，是將鳯尾綠咬鵑「quetzal」和蛇「cóatl」兩個字組成。圖 / Bomberg提供。

同樣是空想的生物「龍」，Dragon在東西方世界卻有不同形象詮釋。龍在東方是神聖、權位的象徵，去到西方則成了噴火、霸氣的體現，也和日本的哥吉拉有相似之處，但一旦去到中美洲，早從馬雅文明就存在的「羽蛇神」，則似乎成為龍的另類變化，以七彩、蛇身成為鮮明形象。獨立潮流品牌Bomberg近日推出Bolt 68羽蛇神計時碼表，將這古老的文化象徵，巧妙轉身為鮮豔圖騰。

Bomberg Watch今年已經陸續推出果兩只和墨西哥亡靈節有關的表款，透過高彩斑斕的成色，將死亡帶出珍惜現世的意念。新款Bolt-68 Quetzalcóatl羽蛇神特別版，則將目光繼續投向中南美洲。Quetzalcóatl，出自墨西哥高地的納瓦語，是將鳯尾綠咬鵑「quetzal」和蛇「cóatl」兩個字組成。

為了還原羽蛇神的形象，多彩拼貼的手法先形塑了表面中央的蛇首，迷幻的雙眼則以計時碼表功能的兩個次表盤取代，最後紅色的蛇信則與30分鐘計時盤結合，栩栩如生。由於整只腕表的視覺焦點多以彩色的蛇羽為重點，計時碼表的三個次表盤多以透明設計，45毫米的精鋼表殼則加以黑色PVD處理，並可在腕表、懷表間自由切換，風格潮流自定義。

Ronda 3540石英機芯帶來的腕表的動力來源，另搭配懷表底座與錶鍊，訂價約42,300元。

45毫米的精鋼表殼則加以黑色PVD處理，並可在腕表、懷表間自由切換，風格潮流自定義。圖 / Bomberg提供。
45毫米的精鋼表殼則加以黑色PVD處理，並可在腕表、懷表間自由切換，風格潮流自定義。圖 / Bomberg提供。
獨立潮流品牌Bomberg近日推出Bolt 68羽蛇神計時碼表，將這古老的文化象徵，巧妙轉身為鮮豔圖騰。圖 / Bomberg提供。
獨立潮流品牌Bomberg近日推出Bolt 68羽蛇神計時碼表，將這古老的文化象徵，巧妙轉身為鮮豔圖騰。圖 / Bomberg提供。
Bomberg Quetzalcóatl羽蛇神計時碼表，精鋼、45毫米、時間顯示、計時碼表，42,300元。圖 / Bomberg提供。
Bomberg Quetzalcóatl羽蛇神計時碼表，精鋼、45毫米、時間顯示、計時碼表，42,300元。圖 / Bomberg提供。

腕表 墨西哥 日本

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