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平價時尚品牌再聯手STREET CHURROS、哈利波特 打造冬季必備療癒穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PAZZO與韓國人氣美食STREET CHURROS再次合作，延續「療癒」概念，打造令人嚮往的冬日清新風格。圖／PAZZO提供
PAZZO與韓國人氣美食STREET CHURROS再次合作，延續「療癒」概念，打造令人嚮往的冬日清新風格。圖／PAZZO提供

繼夏季合作之後，PAZZO與韓國人氣美食STREET CHURROS再次合作，延續「療癒」概念，打造令人嚮往的冬日清新風格。GU也同樣二度與《哈利波特》跨界，並慶祝首集電影問世20周年，推出聯名系列，搶先在網路商店銷售。

因為不能出國旅遊的緣由，讓露營風氣跟著越來越盛，更多人願意留探索大自然的美好，所以這一次PAZZO與韓STREET CHURROS聯名系列也植入了露營生活的概念，推出了許多適合戶外的服飾單品、還有實用的厚磅帆布袋、束口袋及清潔肥皂等生活小物。PAZZO以自然森綠與牛奶白為主色調，很襯亞洲人的膚色，簡單就能營造清新簡約的風格，還且無論圓領衫還是T恤，都提供了男、女皆可穿的中性尺寸。還運用像是「Nature life & U」、「imagine peace」等標語，呼應回歸原生的自然氛圍與生活態度。

PAZZO與STREET CHURROS聯名系列圓領衫790元。圖／PAZZO提供
PAZZO與STREET CHURROS聯名系列圓領衫790元。圖／PAZZO提供

二度合作的GU與《哈利波特》，就把首集電影「神秘的魔法石」中，所描繪的魔法世界氛圍具象化。GU以復古懷舊為主題，設計靈感來自早期電影海報風格，並加入「分類帽」、霍格華茲宿舍徽章等元素，全系列包含休閒上衣、居家服、襪子及小包等單品。12月7日搶先上市，全台實體店鋪12月25日正式販售，每一款都是粉絲必收，讓人愛不釋手。

PAZZO與STREET CHURROS聯名系列NatureLife圓筒束口袋390元。圖／PAZZO提供
PAZZO與STREET CHURROS聯名系列NatureLife圓筒束口袋390元。圖／PAZZO提供

GU哈利波特聯名系列女裝圓領衫790元。圖／GU提供
GU哈利波特聯名系列女裝圓領衫790元。圖／GU提供

GU哈利波特聯名系列女裝連帽上衣790元。圖／GU提供
GU哈利波特聯名系列女裝連帽上衣790元。圖／GU提供

GU哈利波特聯名系列女裝上衣390元。圖／GU提供
GU哈利波特聯名系列女裝上衣390元。圖／GU提供

GU哈利波特聯名系列掛繩小包390元。圖／GU提供
GU哈利波特聯名系列掛繩小包390元。圖／GU提供

電影 露營

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