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木村光希、古力娜扎、劉詩詩 穿Loro Piana「美出一道女神光」

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
木村光希、劉詩詩、古力娜扎都將Loro Piana拍出一道女神光。圖／Loro Piana提供、取自IG及微博
木村光希、劉詩詩、古力娜扎都將Loro Piana拍出一道女神光。圖／Loro Piana提供、取自IG及微博

近期義大利品牌Loro Piana在大陸舉辦多場活動，而當紅的星二代木村光希（Kōki,）也在IG放上了Loro Piana的穿搭照，與劉詩詩、古力娜扎都展現羊絨穿搭的溫暖，古力娜扎在微博寫下「心情和身上的羊绒大衣一樣，都暖暖的」，夕陽下的照片更是宛如林中仙子，綻放女神光。

木村光希和家裡的大狗狗合照，身上穿的Loro Piana外套也獲得她超多文字介紹，羊絨外套如同泰迪熊的毛茸茸令她相當喜歡；可內外反穿的另一面是防風防水面料，因此可以在雨天作為保暖穿搭。而劉詩詩則是在上海恆隆廣場Loro Piana店鋪的「Home To Luxury盛裝派對」中出席，作為耶誕節慶系列的發表酒會，包括Extra Pocket迷你包款系列，或是喀什米爾製成的Maxi圍巾和Beanie帽子，都是冬日的溫暖配件；劉詩詩身穿條紋上衣，在場外還拍了一張媲美三廳電影的復古照片，展現多種風貌。

而早先在Loro Piana北京SKP商場全新男裝專賣店開幕時，古力娜扎身為開幕嘉賓，穿了一襲雪白輕盈的羊絨大衣，襯出她的精緻五官。以往強調頂級面料質感的Loro Piana，在本季以紐約曼哈頓作為靈感，因此中央車站、建築造型都成為服裝的設計元素，觸感柔軟的喀什米爾、馬海毛與真絲混紡等仍為選用的頂級面料，俐落與柔美兼具，帶來實穿又溫暖的冬日單品。

木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套。圖／取自IG
木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套。圖／取自IG
古力娜扎穿Loro Piana大衣簡直森林中的仙子，美出一道光環。圖／取自微博
古力娜扎穿Loro Piana大衣簡直森林中的仙子，美出一道光環。圖／取自微博
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套。圖／取自IG
木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套。圖／取自IG
古力娜扎穿Loro Piana大衣簡直像在拍畫報。圖／取自微博
古力娜扎穿Loro Piana大衣簡直像在拍畫報。圖／取自微博
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
劉詩詩出席Loro Piana店鋪的派對活動。圖／Loro Piana提供
古力娜扎穿Loro Piana大衣變身小公主的風格。圖／取自微博
古力娜扎穿Loro Piana大衣變身小公主的風格。圖／取自微博
劉詩詩身穿Loro Piana拍出三廳電影的復古美感。圖／Loro Piana提供
劉詩詩身穿Loro Piana拍出三廳電影的復古美感。圖／Loro Piana提供
木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套，姐姐木村心美掌鏡拍出一道光。圖／取自IG
木村光希穿Loro Piana防風防雨羊絨雙面外套，姐姐木村心美掌鏡拍出一道光。圖／取自IG
木村光希穿Loro Piana和家裡的兩隻毛小孩一起入鏡。圖／取自微博
木村光希穿Loro Piana和家裡的兩隻毛小孩一起入鏡。圖／取自微博
古力娜扎出席Loro Piana北京男裝專門店開幕活動。圖／Loro Piana提供
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義大利 保暖

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