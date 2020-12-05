木村光希、古力娜扎、劉詩詩 穿Loro Piana「美出一道女神光」

近期義大利品牌Loro Piana在大陸舉辦多場活動，而當紅的星二代木村光希（Kōki,）也在IG放上了Loro Piana的穿搭照，與劉詩詩、古力娜扎都展現羊絨穿搭的溫暖，古力娜扎在微博寫下「心情和身上的羊绒大衣一樣，都暖暖的」，夕陽下的照片更是宛如林中仙子，綻放女神光。

木村光希和家裡的大狗狗合照，身上穿的Loro Piana外套也獲得她超多文字介紹，羊絨外套如同泰迪熊的毛茸茸令她相當喜歡；可內外反穿的另一面是防風防水面料，因此可以在雨天作為保暖穿搭。而劉詩詩則是在上海恆隆廣場Loro Piana店鋪的「Home To Luxury盛裝派對」中出席，作為耶誕節慶系列的發表酒會，包括Extra Pocket迷你包款系列，或是喀什米爾製成的Maxi圍巾和Beanie帽子，都是冬日的溫暖配件；劉詩詩身穿條紋上衣，在場外還拍了一張媲美三廳電影的復古照片，展現多種風貌。