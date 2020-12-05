快訊

箱屍案死者母報案 父接警電話誤認詐騙稱：女兒在我家

XLARGE重回發跡地、LEVI'S帶迪士尼進駐中台灣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
不侷限於短袖T恤，LEVI'S的Print Shop服務推出連帽T恤的新選擇，滿足氣候變化的穿搭需求及不同喜好。圖／LEVI'S提供
不侷限於短袖T恤，LEVI'S的Print Shop服務推出連帽T恤的新選擇，滿足氣候變化的穿搭需求及不同喜好。圖／LEVI'S提供

老潮流人都不陌生的美式街牌XLARGE在15年前，在台北有著難以撼動的地位，但幾經代理商轉手，今年品牌又回到東區後巷發跡地，重新開啟敦化門市，並秉持跨界精神，找來午茶名店合作。牛仔褲大廠LEVI'S則把招牌的Print Shop服務，首度帶進中台灣，在台中新光三越店，推出獨家迪士尼印製圖案。

年紀超過35歲的潮流人，對於XLARGE早年在台北的風光過往都能細數，不過隨著街牌的多元發展，而在聲勢不若以往。但在現今代理商的規劃下，XLARGE逐步的回到主流市場，還重回當時旗艦店的位置，開設新門市，讓許多潮流人倍感懷念。而回歸發跡地的XLARGE也攜手鄰近的午茶名店「咖啡弄」從即日起到2021年的1月3日，舉辦開幕慶活動，只要消費滿2,000即贈 咖啡弄鬆餅券一張，而在咖啡弄忠孝店及敦化店購物的顧客，也可獲贈XLARGE敦化門市消費享XVIP會員優惠折扣一次。

在台北、台南和高雄限定門市才有的LEVI'S Print Shop服務，終於在這月補上中台灣的地圖，進駐台中新光三越，讓喜愛品牌的中部消費者也同樣享有個人化訂製服務。因此搶先全台上架的最新迪士尼圖案供選擇，並擴大可印製的範圍，不侷限於短袖T恤，推出連帽T恤的新選擇，滿足氣候變化的穿搭需求及不同喜好。

美式街牌XLARGE今年又回到東區後巷發跡地，重新開啟敦化門市。圖／摘自XLARGE facebook
美式街牌XLARGE今年又回到東區後巷發跡地，重新開啟敦化門市。圖／摘自XLARGE facebook
XLARGE和咖啡弄合作，推出期間限定特製鬆餅。圖／XLARGE提供
XLARGE和咖啡弄合作，推出期間限定特製鬆餅。圖／XLARGE提供
LEVI'S把招牌的Print Shop服務，首度帶進中台灣，在台中新光三越店，推出獨家迪士尼印製圖案。圖／LEVI'S提供
LEVI'S把招牌的Print Shop服務，首度帶進中台灣，在台中新光三越店，推出獨家迪士尼印製圖案。圖／LEVI'S提供

咖啡 品牌

延伸閱讀

迪士尼藏家必收！米奇原版玩偶、老件木偶現身寬庭倉庫

營運超過20年…迪士尼電台確定明年初關閉

新光三越吳昕陽承接父親吳東興使命「讓藝術走入生活」

想幾刷都可以！「花木蘭」、「天能」即將上架friDay影音

相關新聞

等5年終於有餐飲空間 台中車站「鐵鹿大街」商場開幕

台中鐵路高架化通車5年，新站、舊站並存，台中車站遲遲沒有餐飲空間，民眾、旅客抱怨連連，大嘆不便，這個問題終於有解。等了5...

會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

今年受到疫情影響，民眾降低外食頻率，選擇在家開伙，全聯就成了沒空逛傳統市場的小資上班族採買的好地方...

XLARGE重回發跡地、LEVI'S帶迪士尼進駐中台灣

老潮流人都不陌生的美式街牌XLARGE在15年前，在台北有著難以撼動的地位，但幾經代理商轉手，今年品牌又回到東區後巷發跡...

冬天脫妝、浮粉超嚴重！ 乾燥肌化妝必學4招超完美訣竅

寒冷的冬天到來，卻帶走了肌膚水分，造成許多女生出現缺水現象，因此保濕與滋養的工作特別重要。特別是有上妝的女生，乾燥肌膚會...

在2020年的考驗中 我們的確需要「遞上橄欖枝」耶誕樹的璀璨祝福

每年到了耶誕節，信義計畫區的百貨重鎮區都會點亮耶誕燈飾，為一年之中最繽紛的假日帶來節慶氣息，今年DIOR在台北101也打...

空飛鯊！MB&F超限量HM4 Kitty Hawk版本 有神快戴

獨立製表品牌MB&F以創辦人maximilian busser名字縮寫MB加上朋友的F當成品牌名稱，2005年創立以來，...

迪士尼藏家必收！米奇原版玩偶、老件木偶現身寬庭倉庫

迪士尼的各種卡通玩偶，陪伴著大家長大，也吸引不少粉絲、藏家追隨，許多頂級收藏家必收的就是迪士尼老件，寬庭倉庫打造的「聖誕...

CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

距今五十年前，CITIZEN首度採用強化玻璃於腕表製作，成為日本第一，同時還打破了日期、星期窗並列的傳統，推出傳奇的C7...

209萬備起來！就擁有個人專屬的LV高級訂製香水、硬箱

奢華精品不斷邁向客製的尊榮與獨一無二，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布推出「香水的高級訂製服務」，由...

奇美食品幸福工廠4周年 推出12月幸福感恩回饋

「奇美食品幸福工廠」慶祝12月創立第4年，推出「超值優惠12月幸福感恩回饋」系列活動，今天舉辦「年終幸福特賣會」：奇美特...

三色漿果甜蜜0熱量 Harry Winston巧獻耶誕珠寶推薦

耶誕、聖誕送禮成為年底與心愛友朋、家人表達心意的最佳時機。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列...

冬日溫柔小姐姐必選3唇色！3INA耶誕推16款唇盒自己配

冬天到來，在冷空氣中，也想當個溫柔的小姐姐嗎？那就擦上甜美薑餅色唇膏吧！彩妝品牌3INA在耶誕節前夕，推出限量許願星盒，...

熱門新聞

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

迎戰北宜交通黑暗期！ 林佳龍：替代疏運措施同步展開

鐵路中斷湧退房潮 花蓮民宿業者哭哭「快昏倒了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。