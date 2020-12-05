XLARGE重回發跡地、LEVI'S帶迪士尼進駐中台灣

老潮流人都不陌生的美式街牌XLARGE在15年前，在台北有著難以撼動的地位，但幾經代理商轉手，今年品牌又回到東區後巷發跡地，重新開啟敦化門市，並秉持跨界精神，找來午茶名店合作。牛仔褲大廠LEVI'S則把招牌的Print Shop服務，首度帶進中台灣，在台中新光三越店，推出獨家迪士尼印製圖案。

年紀超過35歲的潮流人，對於XLARGE早年在台北的風光過往都能細數，不過隨著街牌的多元發展，而在聲勢不若以往。但在現今代理商的規劃下，XLARGE逐步的回到主流市場，還重回當時旗艦店的位置，開設新門市，讓許多潮流人倍感懷念。而回歸發跡地的XLARGE也攜手鄰近的午茶名店「咖啡弄」從即日起到2021年的1月3日，舉辦開幕慶活動，只要消費滿2,000即贈 咖啡弄鬆餅券一張，而在咖啡弄忠孝店及敦化店購物的顧客，也可獲贈XLARGE敦化門市消費享XVIP會員優惠折扣一次。