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冬天脫妝、浮粉超嚴重！ 乾燥肌化妝必學4招超完美訣竅
寒冷的冬天到來，卻帶走了肌膚水分，造成許多女生出現缺水現象，因此保濕與滋養的工作特別重要。特別是有上妝的女生，乾燥肌膚會讓化妝品較不服貼，如何做好冬天的保濕工作，讓妝容可以服貼一整天也不會乾澀呢？要掌握4個訣竅。
一、妝前針對不同膚質，給予不同的補水護理
吃藥需要對症下藥，肌膚的保養也是同樣道理，尤其在秋冬，混合偏乾、乾性肌膚的人，在上妝前建議可使用添加含有精油的精華液來使用，延長肌膚的保水度；混合偏油、油性肌膚則用較單純的玻尿酸原液即可。
二、粉底霜比粉底液更適合秋冬季節
秋冬季要使用較滋潤的粉底產品，因此粉底霜會比粉底液來的更滋潤，也更適合秋冬。針對肌膚呈現冬季乾燥肌的人，可先將粉底於掌心上搓熱後再上臉，若習慣使用輔助工具：如美妝蛋、粉刷的人，建議可以用點壓的方式減少肌膚的摩擦與拉扯。
三、別追求0瑕疵遮瑕，整體膚感更重要
與其追求遮瑕的覆蓋力，不如將底妝打底做好做滿，主要強調肌膚的一致性與自然感，當然遮瑕是為讓肌膚的瑕疵減少，但往往在遮瑕的時候，就會有不自然的色塊出現。秋冬遮瑕當然滋潤度也會要求相當的高，尤其在眼周的部分，挑選顏色、滋潤度更是首要考慮的。
四、定妝噴霧不離身
秋冬季最害怕除肌膚乾澀外，因為乾澀而導致出油的狀況，可能會比春夏還來的更惹人厭煩。如果將春夏用的蜜粉在拿來秋冬使用可能會感覺偏乾，建議可以使用定妝噴霧來加強妝感的持久度，還能讓肌膚更感保濕滋潤光彩。
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