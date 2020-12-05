在2020年的考驗中 我們的確需要「遞上橄欖枝」耶誕樹的璀璨祝福

每年到了耶誕節，信義計畫區的百貨重鎮區都會點亮耶誕燈飾，為一年之中最繽紛的假日帶來節慶氣息，今年DIOR在台北101也打造了一顆耶誕樹，在夜間以燦亮的燈飾帶來浪漫奢華的氣息，但它的設計主題，更讓人覺得是2020年底的一盞溫暖。

2020 DIOR耶誕樹的設計主題是「遞上橄欖枝（Hand over an olive leaf）」，典故出自《聖經》的第一卷書《創世紀》論述，「雨止了，洪水從地上漸漸消退。諾亞從方舟放一隻鴿子出去，祈禱能帶來了和好的信息；到了晚上，鴿子回到方舟上，嘴裡叼著新摘下來的橄欖葉枝，諾亞就知道地上的水退了。」自此而後，橄欖枝除了成為釋出善意的表徵，也象徵著災難的結束與和平的到來。這棵耶誕樹，對2020年來說不啻是最棒的祈願與祝福，除了鴿子、橄欖葉燈飾細節，還有蝴蝶吊飾，也象徵春天與復甦。 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供 DIOR耶誕樹以「遞上橄欖枝」為主題，象徵災難的結束與和平的到來。圖／DIOR提供