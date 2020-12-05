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空飛鯊！MB&F超限量HM4 Kitty Hawk版本 有神快戴

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
因應HM4的10週年，品牌找來插畫家Isabelle Villa，將KittyHawk經典的鯊魚嘴，重新繪製於表款側邊。圖 / MB&F提供。
因應HM4的10週年，品牌找來插畫家Isabelle Villa，將KittyHawk經典的鯊魚嘴，重新繪製於表款側邊。圖 / MB&F提供。

獨立製表品牌MB&F以創辦人maximilian busser名字縮寫MB加上朋友的F當成品牌名稱，2005年創立以來，透過結合復古風格與對太空科幻的想像，屢屢打破形式的框架，帶來手腕上精密工藝的無限可能。品牌經典之作，HM4曾為紐約時報評選為10只為世代帶來改變的腕表之一，今天因應HM4 十週年，品牌帶來了一只以二次世界大戰經典戰機KittyHawk同名的限量之作。

HM4的表殼與內在「引擎」均由飛機獲得靈感，經長達三年研發、超過300的每個零件，都是為了這枚機芯特別生產。完全由MB&F研發的立體機芯具備 並聯式的手上鍊機芯與雙發條盒 ，並具有時鐘、分鐘與動力儲存指示；2010年首度發表的版本為HM4 Thunderbolt雷霆，名稱取自A-10 Thunderbolt雷霆二式攻擊機，2011、2012、2013年，則分別推出各8或18只的限量作，而2020年，因應HM4的10週年，品牌找來插畫家Isabelle Villa，將KittyHawk經典的鯊魚嘴，重新繪製於表款側邊。

KittyHawk的原型來自Curtiss P-40，因為版本的不同，又有戰鷹（Warhawk）、戰斧（Tomahawk）等不同型號，但這只HM4的KittyHawk卻確定全世界限量一只，別無分號，價格可於M.A.D Gallery的台北門市親自洽詢。

HM4曾為紐約時報評選為10只為世代帶來改變的腕表之一，今天品牌帶來一只以二次世界大戰經典戰機KittyHawk同名的限量之作。圖 / MB&F提供。
HM4曾為紐約時報評選為10只為世代帶來改變的腕表之一，今天品牌帶來一只以二次世界大戰經典戰機KittyHawk同名的限量之作。圖 / MB&F提供。
KittyHawk的原型來自Curtiss P-40，因為版本的不同，又有戰鷹（Warhawk）、戰斧（Tomahawk）等不同型號。圖 / MB&F提供。
KittyHawk的原型來自Curtiss P-40，因為版本的不同，又有戰鷹（Warhawk）、戰斧（Tomahawk）等不同型號。圖 / MB&F提供。
HM4的表殼與內在「引擎」均由飛機獲得靈感，經長達三年研發、超過300的每個零件，都是為了這枚機芯特別生產。圖 / MB&F提供。
HM4的表殼與內在「引擎」均由飛機獲得靈感，經長達三年研發、超過300的每個零件，都是為了這枚機芯特別生產。圖 / MB&F提供。

品牌 紐約時報

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