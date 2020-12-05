迪士尼藏家必收！米奇原版玩偶、老件木偶現身寬庭倉庫
迪士尼的各種卡通玩偶，陪伴著大家長大，也吸引不少粉絲、藏家追隨，許多頂級收藏家必收的就是迪士尼老件，寬庭倉庫打造的「聖誕市集」，就網羅了不少迪士尼的珍藏寶物。
藏家必買的如米奇12星座木雕畫、原始版米奇玩偶、大型老件木偶、聖誕夜驚魂絕版擺飾，甚至有原始版米奇玩偶，售價3,080元起，藏家必收的是大型米奇老件木偶，售價85,000元，都可以相約去尋寶。
寬庭倉庫的「聖誕市集」，衝滿歐洲耶誕味，推出一系列的雜貨、花環、裝飾球，讓大家用優惠價格入手各式充滿歐洲氛圍的小物。
寬庭倉庫在10月底剛開幕，打造出預約制的軟裝服務，這回設計出市集感，入口就有耶誕樹，集合各種布置物、耶誕禮盒、小物與香氛等，特價290元起，也很適合來拍美照。
想要參觀寬庭倉庫的市集，得先提前預約，可電洽02-2893-0881。
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