快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN延續傳奇，重現C7系列經典設計，並注入當代美學，打造出全新機械表，雋永的設計讓人愛不釋手。圖／CITIZEN提供
CITIZEN延續傳奇，重現C7系列經典設計，並注入當代美學，打造出全新機械表，雋永的設計讓人愛不釋手。圖／CITIZEN提供

距今五十年前，CITIZEN首度採用強化玻璃於腕表製作，成為日本第一，同時還打破了日期、星期窗並列的傳統，推出傳奇的C7表款，為表迷所津津樂道。而今年，CITIZEN延續傳奇，重現當時的經典設計，並注入當代美學，打造出全新機械表，雋永的設計讓人愛不釋手。

CITIZEN的C7系列表款名稱，源自表鏡使用了強化玻璃（Crystal）、而數字「7」則指的是一周七天，是當時首個使用這項材質製表的日本品牌，取代了慣用的樹脂。不僅如此，CITIZEN還跳脫了過去擁有日期、星期顯示表款的思維，打破兩者並列於3點鐘的配置，而是將星期窗12點鐘的正下方，在五十年前也是創舉，因此成為傳奇。因此，CITIZEN也以此為藉，復刻了經典設計，維持了過去被人稱許的表盤佈局，唯有將表徑放大，符合當代配戴的習慣，並推出包括深藍色表面的NH8390-20L、漸層紅表面NH8390-11X，以及黑色表面的NH8395-77E三款手表，讓消費者因應不同場合來選搭。

SWATCH與鐘表媒體Hodinkee合作1990 Generation SISTEM51機械表，這也是雙品牌的第五次跨界聯名。圖／摘自Hodinkee
SWATCH與鐘表媒體Hodinkee合作1990 Generation SISTEM51機械表，這也是雙品牌的第五次跨界聯名。圖／摘自Hodinkee

同樣復刻了經典的還有SWATCH與鐘表媒體Hodinkee所合作的1990 Generation SISTEM51機械表，這也是雙品牌的第五次跨界聯名。這一次，使用了SWATCH過去的一款腕表，表盤同時擁有羅馬、阿拉伯數字的印刷時標，也是表迷們熟知的「加州面」。而且整體利用了帶有復古風格石灰綠為外觀，搭配海軍藍的表面，還使用了粉紅色當作分鐘刻度。搭載具有高抗磁的Nivachron™游絲的機械機芯，是玩家能入手新鐘表科技的超值表款。

CITIZEN NH8390-20L腕表，不鏽鋼表殼9,200元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH8390-20L腕表，不鏽鋼表殼9,200元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH8395-77E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊11,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH8395-77E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊11,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH8390-11X腕表，不鏽鋼表殼9,200元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH8390-11X腕表，不鏽鋼表殼9,200元。圖／CITIZEN提供

日本

延伸閱讀

FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

沿襲帝舵第一代潛水錶之美學及風範 Black Bay Fifty-Eight

網見高雄傳奇「冠軍哥」英姿全嗨了 在地人：遇到一定要簽名

馬拉度納傳奇身影重登大螢幕 「世紀球王」將重映

相關新聞

等5年終於有餐飲空間 台中車站「鐵鹿大街」商場開幕

台中鐵路高架化通車5年，新站、舊站並存，台中車站遲遲沒有餐飲空間，民眾、旅客抱怨連連，大嘆不便，這個問題終於有解。等了5...

會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

今年受到疫情影響，民眾降低外食頻率，選擇在家開伙，全聯就成了沒空逛傳統市場的小資上班族採買的好地方...

空飛鯊！MB&F超限量HM4 Kitty Hawk版本 有神快戴

獨立製表品牌MB&F以創辦人maximilian busser名字縮寫MB加上朋友的F當成品牌名稱，2005年創立以來，...

迪士尼藏家必收！米奇原版玩偶、老件木偶現身寬庭倉庫

迪士尼的各種卡通玩偶，陪伴著大家長大，也吸引不少粉絲、藏家追隨，許多頂級收藏家必收的就是迪士尼老件，寬庭倉庫打造的「聖誕...

CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

距今五十年前，CITIZEN首度採用強化玻璃於腕表製作，成為日本第一，同時還打破了日期、星期窗並列的傳統，推出傳奇的C7...

209萬備起來！就擁有個人專屬的LV高級訂製香水、硬箱

奢華精品不斷邁向客製的尊榮與獨一無二，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布推出「香水的高級訂製服務」，由...

奇美食品幸福工廠4周年 推出12月幸福感恩回饋

「奇美食品幸福工廠」慶祝12月創立第4年，推出「超值優惠12月幸福感恩回饋」系列活動，今天舉辦「年終幸福特賣會」：奇美特...

三色漿果甜蜜0熱量 Harry Winston巧獻耶誕珠寶推薦

耶誕、聖誕送禮成為年底與心愛友朋、家人表達心意的最佳時機。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列...

冬日溫柔小姐姐必選3唇色！3INA耶誕推16款唇盒自己配

冬天到來，在冷空氣中，也想當個溫柔的小姐姐嗎？那就擦上甜美薑餅色唇膏吧！彩妝品牌3INA在耶誕節前夕，推出限量許願星盒，...

老牌新生大改造 名士子品牌BAUME 設計風質感大提升！

傳統老牌如何再生、注入活血？跨界、實驗，都是不同手段方法，而創立子品牌子系列則是另一捷徑。瑞士鐘表品牌名士（Baume ...

準備這個交換禮物聚餐很可以！ 爆米花還有這一「味」

準備這個交換禮物聚餐很可以！隨著冬天氣氛越來越濃厚，聖誕節與跨年的腳步也愈來愈近了，怎能少了零食作伴？爆米花品牌Magi...

疫情低迷氣氛下 限定「聖誕禮盒組」炒熱感恩送禮商機

2020年可說是不平靜的一年，全球因為新冠肺炎疫情壟罩在一股低迷氣氛之中，但也因為如此，在一年即將結束的此刻，也炒熱了感...

熱門新聞

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」萊禮生醫炫彩醫療口罩12月6日開賣

迎戰北宜交通黑暗期！ 林佳龍：替代疏運措施同步展開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。