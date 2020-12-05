CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

距今五十年前，CITIZEN首度採用強化玻璃於腕表製作，成為日本第一，同時還打破了日期、星期窗並列的傳統，推出傳奇的C7表款，為表迷所津津樂道。而今年，CITIZEN延續傳奇，重現當時的經典設計，並注入當代美學，打造出全新機械表，雋永的設計讓人愛不釋手。

CITIZEN的C7系列表款名稱，源自表鏡使用了強化玻璃（Crystal）、而數字「7」則指的是一周七天，是當時首個使用這項材質製表的日本品牌，取代了慣用的樹脂。不僅如此，CITIZEN還跳脫了過去擁有日期、星期顯示表款的思維，打破兩者並列於3點鐘的配置，而是將星期窗12點鐘的正下方，在五十年前也是創舉，因此成為傳奇。因此，CITIZEN也以此為藉，復刻了經典設計，維持了過去被人稱許的表盤佈局，唯有將表徑放大，符合當代配戴的習慣，並推出包括深藍色表面的NH8390-20L、漸層紅表面NH8390-11X，以及黑色表面的NH8395-77E三款手表，讓消費者因應不同場合來選搭。

SWATCH與鐘表媒體Hodinkee合作1990 Generation SISTEM51機械表，這也是雙品牌的第五次跨界聯名。圖／摘自Hodinkee

同樣復刻了經典的還有SWATCH與鐘表媒體Hodinkee所合作的1990 Generation SISTEM51機械表，這也是雙品牌的第五次跨界聯名。這一次，使用了SWATCH過去的一款腕表，表盤同時擁有羅馬、阿拉伯數字的印刷時標，也是表迷們熟知的「加州面」。而且整體利用了帶有復古風格石灰綠為外觀，搭配海軍藍的表面，還使用了粉紅色當作分鐘刻度。搭載具有高抗磁的Nivachron™游絲的機械機芯，是玩家能入手新鐘表科技的超值表款。

CITIZEN NH8390-20L腕表，不鏽鋼表殼9,200元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH8395-77E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊11,800元。圖／CITIZEN提供