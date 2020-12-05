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209萬備起來！就擁有個人專屬的LV高級訂製香水、硬箱

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登的香水世界開啟了個人的客製化訂製服務。圖／LV提供
路易威登的香水世界開啟了個人的客製化訂製服務。圖／LV提供

奢華精品不斷邁向客製的尊榮與獨一無二，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布推出「香水的高級訂製服務」，由品牌香水大師Jacques Cavallier Belletrud執掌，不僅客製個人化香水、同步推出訂製香水硬箱。

路易威登的品牌首支香水誕生在1927年，而後睽違超過半世紀之久，在2012年邀請調香師Jacques Cavallier Belletrud研發香水系列，於2016年8月正式曝光7款女香，隨後陸續發表全新女香、男香和東方調（Oriental Perfume）香水，以及與加州藝術家Alex Israel合作的4款西岸風光系列，包括Sun Song、Cactus Garden和Afternoon Swim，而今年度的California Dream，更因漸層瓶身的唯美而廣獲喜愛。

在2020年12月推出的全新高級香水個人訂製服務，是路易威登香水又一嶄新創舉，一切都從Jacques Cavallier Belletrud在法國格拉斯香水創作工坊中的「香水之泉（Les Fontaines Parfumées）」開始，而今將開放工坊，提供訂製高級香水的服務，依據訂製者的需求發想最美妙的嗅覺體驗，Jacques Cavallier Belletrud表示，「對我來說，訂製高級香水服務代表路易威登的精神，因為極致的個人化，始終是品牌的核心。」他將在詢問訂製者的品味、記憶、生活風格、一般香水使用習慣等線索之後，加上往返諮商，於香水之泉工坊開始構築香氣、開發配方，在來自全球各地的獨家原料中，創造出最能與訂製者的個性相互輝映的香氣。之後，Jacques Cavallier Belletrud會調整嗅覺的微小細節差異，以提供完全量身訂製的配方。

與眾不同的香水硬箱 嶄新登場

在確定香氛配方所需花費的數個月過程中，位於香水之泉中心的藝術工坊（Atelier d’Art），也會著手進行香水手工配製。於此同時，在路易威登的硬箱工坊，同步接手訂單、製作呈現客製香水的硬箱。

這款個人化高級訂製香水硬箱為全新箱款，共可收納4個100毫升香水瓶、3個200毫升香水瓶、1個100毫升旅行裝、一個旅行裝噴霧，以及16個旅行裝噴霧香水芯，訂價6萬歐元、約合台幣209萬4,000元，即可擁有一款全球唯一的個人香水暨訂製箱盒。而量身訂做的個人高訂香水，與所有路易威登香水一樣，可在提供香水補充服務的專賣店中補充；而此款個人香水配方，也會永遠收錄在路易威登香水之泉的檔案庫，將訂製者的嗅覺品味化為永恆印記。

關於路易威登調香師與香水瓶

Jacques Cavallier Belletrud出生於香水之都格拉斯，幼時跟隨調香師父親的腳步進入香氛世界，曾為許多品牌調製香水，代表作包括三宅一生Issey Miyake的一生之水、Jean Paul Gaultier的Classic、迪奧Dior Addict癮誘女香…等。而路易威登的香水瓶身為Marc Newson操刀設計，簡約俐落的線條，帶出香水的奢華未來感，黑色磁吸瓶蓋輕接觸就能蓋上，整體呼應奢華純淨的風格。

路易威登於今年12月推出高級香水的個人訂製服務。圖／LV提供
路易威登於今年12月推出高級香水的個人訂製服務。圖／LV提供
調香師Jacques Cavallier Belletrud以訂製者的品味、記憶等來設計個人專屬訂製香水。圖／LV提供
調香師Jacques Cavallier Belletrud以訂製者的品味、記憶等來設計個人專屬訂製香水。圖／LV提供
從世界各地蒐羅而來的獨特香水素材，將成為個人高級香水的原料。圖／LV提供
從世界各地蒐羅而來的獨特香水素材，將成為個人高級香水的原料。圖／LV提供
個人高級訂製香水的箱盒為特製，包括之中的香水共售約台幣209萬4,000元。圖／LV提供
個人高級訂製香水的箱盒為特製，包括之中的香水共售約台幣209萬4,000元。圖／LV提供
個人高級訂製香水的箱盒為特製，包括之中的香水共售約台幣209萬4,000元。圖／LV提供
個人高級訂製香水的箱盒為特製，包括之中的香水共售約台幣209萬4,000元。圖／LV提供
路易威登於1927年首度推出香水，有許多調製香水的量器仍在格拉斯香水創作工坊。圖／LV提供
路易威登於1927年首度推出香水，有許多調製香水的量器仍在格拉斯香水創作工坊。圖／LV提供
路易威登的香水世界開啟了個人的客製化訂製服務。圖／LV提供
路易威登的香水世界開啟了個人的客製化訂製服務。圖／LV提供
路易威登香水大師Jacques Cavallier Belletrud的個人工作室。圖／LV提供
路易威登香水大師Jacques Cavallier Belletrud的個人工作室。圖／LV提供
從世界各地蒐羅而來的獨特香水素材，將成為個人高級香水的原料。圖／LV提供
從世界各地蒐羅而來的獨特香水素材，將成為個人高級香水的原料。圖／LV提供
路易威登香水大師Jacques Cavallier Belletrud。圖／LV提供
路易威登香水大師Jacques Cavallier Belletrud。圖／LV提供
路易威登的香水旅程都起格拉斯香水創作工坊中的「香水之泉」。圖／LV提供
路易威登的香水旅程都起格拉斯香水創作工坊中的「香水之泉」。圖／LV提供
路易威登開啟了高級香水的個人訂製服務。圖／LV提供
路易威登開啟了高級香水的個人訂製服務。圖／LV提供

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