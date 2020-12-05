209萬備起來！就擁有個人專屬的LV高級訂製香水、硬箱

奢華精品不斷邁向客製的尊榮與獨一無二，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布推出「香水的高級訂製服務」，由品牌香水大師Jacques Cavallier Belletrud執掌，不僅客製個人化香水、同步推出訂製香水硬箱。

路易威登的品牌首支香水誕生在1927年，而後睽違超過半世紀之久，在2012年邀請調香師Jacques Cavallier Belletrud研發香水系列，於2016年8月正式曝光7款女香，隨後陸續發表全新女香、男香和東方調（Oriental Perfume）香水，以及與加州藝術家Alex Israel合作的4款西岸風光系列，包括Sun Song、Cactus Garden和Afternoon Swim，而今年度的California Dream，更因漸層瓶身的唯美而廣獲喜愛。

在2020年12月推出的全新高級香水個人訂製服務，是路易威登香水又一嶄新創舉，一切都從Jacques Cavallier Belletrud在法國格拉斯香水創作工坊中的「香水之泉（Les Fontaines Parfumées）」開始，而今將開放工坊，提供訂製高級香水的服務，依據訂製者的需求發想最美妙的嗅覺體驗，Jacques Cavallier Belletrud表示，「對我來說，訂製高級香水服務代表路易威登的精神，因為極致的個人化，始終是品牌的核心。」他將在詢問訂製者的品味、記憶、生活風格、一般香水使用習慣等線索之後，加上往返諮商，於香水之泉工坊開始構築香氣、開發配方，在來自全球各地的獨家原料中，創造出最能與訂製者的個性相互輝映的香氣。之後，Jacques Cavallier Belletrud會調整嗅覺的微小細節差異，以提供完全量身訂製的配方。

與眾不同的香水硬箱 嶄新登場

在確定香氛配方所需花費的數個月過程中，位於香水之泉中心的藝術工坊（Atelier d’Art），也會著手進行香水手工配製。於此同時，在路易威登的硬箱工坊，同步接手訂單、製作呈現客製香水的硬箱。

這款個人化高級訂製香水硬箱為全新箱款，共可收納4個100毫升香水瓶、3個200毫升香水瓶、1個100毫升旅行裝、一個旅行裝噴霧，以及16個旅行裝噴霧香水芯，訂價6萬歐元、約合台幣209萬4,000元，即可擁有一款全球唯一的個人香水暨訂製箱盒。而量身訂做的個人高訂香水，與所有路易威登香水一樣，可在提供香水補充服務的專賣店中補充；而此款個人香水配方，也會永遠收錄在路易威登香水之泉的檔案庫，將訂製者的嗅覺品味化為永恆印記。

關於路易威登調香師與香水瓶