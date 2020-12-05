等5年終於有餐飲空間 台中車站「鐵鹿大街」商場開幕

台中鐵路高架化通車5年，新站、舊站並存，台中車站遲遲沒有餐飲空間，民眾、旅客抱怨連連，大嘆不便，這個問題終於有解。等了5年。新站商場「鐵鹿大街」12月6日將正式開幕，規劃美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供民眾「站內消費」的便捷服務。

交通部台灣鐵路管理局2018年辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，由在地企業德昌營造得標，成立特許公司經典國際公司營運，並將園區命名為「台中驛鐵道文化園區」，面積2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及臺中後火車站、行車寄宿舍、高架軌道下方空間等。

新站的商場「鐵鹿大街」12月6日正式開幕，1、2樓引進約40家商家。經典國際公司副總經理林宛玄說，台北、高雄均有車站型商場，台中車站有百年歷史，特別是大智路打通後，交通更為繁忙，每日最多有10萬人次進出，亟需車站型商場以提供民眾便利的消費服務，「鐵鹿大街」正滿足了民眾的消費需求，今年9月下旬試營運以來，不少民眾反應「用餐空間美觀舒適」、「吃東西很方便」、「台中車站真的不一樣了」。

「鐵鹿大街」嚴選進駐廠商，1樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨選物店；2樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店，不論是從二樓出入站的旅客、通勤族，或是從1樓來往前後站的民眾，在站區內都可享受便利的消費服務

開幕慶期間，各商家分別推出人氣美食買一送一、熱銷商品優惠價、振興券倒數限定等優惠，當日消費滿額還可兌換限量首發禮、好禮3選1及抽獎。此外，憑不限金額發票還可加價購吉祥物「鐵鹿」的周邊商品，包括抱枕、胸章、L夾、杯墊及造型原子筆等，即日起至12月26日，當天單筆消費滿200元可參加「歡慶開幕週週抽」抽獎活動，獎品有瑪謝按摩椅、貓小姐聯名款懶骨頭等。