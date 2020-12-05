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三色漿果甜蜜0熱量 Harry Winston巧獻耶誕珠寶推薦

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列玫瑰金鑽石耳環，2顆馬眼型切工鑽石及90顆圓形明亮式切工鑽石，總重約0.69克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列玫瑰金鑽石耳環，2顆馬眼型切工鑽石及90顆圓形明亮式切工鑽石，總重約0.69克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

耶誕、聖誕送禮成為年底與心愛友朋、家人表達心意的最佳時機。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列推薦商品。從片片雪花、樹梢上的豐收漿果、雪地裡的閃閃反光，一系列珠寶腕表，成為感念與祝福的璀璨心意體現。

一片片的雪花，總是令人心醉，靈感源自1940年代設計珠寶檔案的素描，Lily Cluster系列還原了出花朵片片綻放的優雅，也像空氣中飄散、結晶的雪花，定格在配戴女士的耳畔；Berry Cluster系列作品則像是甜蜜的漿果，Harry Winston選擇了紅寶石、藍寶石、祖母綠，化為三色甜美動人的漿果型態，隨身配帶於胸前，將歡樂的意念長相左右。

而Emerald系列腕表靈感則源自品牌創辦人、溫斯頓先生喜愛的祖母綠型切工，輕巧纖細的八角形白金表殼使用了雙圈式表帶與白色珍珠母貝表面，散發著柔美、聖潔的印象，像是將心愛之人的珍貴心意，停格於手腕、成為真摯的「印記」，同系列另有中性尺寸的玫瑰金表殼搭配咖啡色皮表帶，成為男女對表的創意之選。

頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列推薦商品，將樹梢上的豐收漿果，成為感念與祝福的璀璨心意體現。圖 / Harry Winston提供。
頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列推薦商品，將樹梢上的豐收漿果，成為感念與祝福的璀璨心意體現。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Berry Cluster祖母綠及鑽石墜鍊，3顆圓形明亮式切工祖母綠總重約1.47克拉，與5顆水滴型切工鑽石總重約2克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Berry Cluster祖母綠及鑽石墜鍊，3顆圓形明亮式切工祖母綠總重約1.47克拉，與5顆水滴型切工鑽石總重約2克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Emerald系列腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、錶圈、錶冠、錶耳及針扣鑲嵌67顆總重約0.52克拉圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Emerald系列腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、錶圈、錶冠、錶耳及針扣鑲嵌67顆總重約0.52克拉圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Berry Cluster系列作品則像是甜蜜的漿果，以紅寶石、藍寶石、祖母綠，化為三色甜美動人的漿果型態。圖 / Harry Winston提供。
Berry Cluster系列作品則像是甜蜜的漿果，以紅寶石、藍寶石、祖母綠，化為三色甜美動人的漿果型態。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 品牌 腕表

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