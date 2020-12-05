三色漿果甜蜜0熱量 Harry Winston巧獻耶誕珠寶推薦

耶誕、聖誕送禮成為年底與心愛友朋、家人表達心意的最佳時機。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列推薦商品。從片片雪花、樹梢上的豐收漿果、雪地裡的閃閃反光，一系列珠寶腕表，成為感念與祝福的璀璨心意體現。

一片片的雪花，總是令人心醉，靈感源自1940年代設計珠寶檔案的素描，Lily Cluster系列還原了出花朵片片綻放的優雅，也像空氣中飄散、結晶的雪花，定格在配戴女士的耳畔；Berry Cluster系列作品則像是甜蜜的漿果，Harry Winston選擇了紅寶石、藍寶石、祖母綠，化為三色甜美動人的漿果型態，隨身配帶於胸前，將歡樂的意念長相左右。