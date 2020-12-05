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冬日溫柔小姐姐必選3唇色！3INA耶誕推16款唇盒自己配

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
3INA推出3款許願星盒。圖／3INA提供
3INA推出3款許願星盒。圖／3INA提供

冬天到來，在冷空氣中，也想當個溫柔的小姐姐嗎？那就擦上甜美薑餅色唇膏吧！彩妝品牌3INA在耶誕節前夕，推出限量許願星盒，還有FUN肆玩色唇膏的秒殺色回歸，3款色號必選，還有16款唇盒可以挑選，再加碼3款許願星盒，想要什麼風格的唇盒，都可以自己挑選。

3INA最推薦3款秒殺色，包括#114栗子楓糖薑餅，結合烤栗子與紅棕楓糖色調，更能顯白；#584烤糖蜂蜜薑餅，則是奶油烤糖搭配肉桂蜂蜜，充滿氣質味道；#240紅玉赤茶薑餅，則是充滿仙氣的仙氣紅茶玫瑰色，溫柔感首選。

另外也推薦#533太妃糖薑餅，是充滿磚橘太妃榛果糖與紅茶色調，#369杏桃薑餅則是蜜桃色，讓人看了想要親一口。耶誕節還推出3款限量許願星盒，包括#Stars冰藍星空、#Pink Stars黑色耶誕、#Ray霓虹閃電。

全系列共有19款唇盒、16色唇膏可以挑選搭配，12月11日至13日，持任一購買過的FUN肆玩色唇盒，至全台任一3INA專櫃，送聖誕許願星盒乙個；購買任一「FUN肆玩色唇膏＋唇盒」，加碼贈送全新聖誕許願星盒乙個。

3INA FUN肆玩色唇膏／#114栗子楓糖薑餅。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇膏／#114栗子楓糖薑餅。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇盒經典常態16款。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇盒經典常態16款。圖／3INA提供
3INA推出3款許願星盒。圖／3INA提供
3INA推出3款許願星盒。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇膏／#584烤糖蜂蜜薑餅。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇膏／#584烤糖蜂蜜薑餅。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇盒經典常態16款。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇盒經典常態16款。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇膏／#240紅玉赤茶薑餅。圖／3INA提供
3INA FUN肆玩色唇膏／#240紅玉赤茶薑餅。圖／3INA提供

蜂蜜 耶誕節 品牌

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