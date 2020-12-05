老牌新生大改造 名士子品牌BAUME 設計風質感大提升！

傳統老牌如何再生、注入活血？跨界、實驗，都是不同手段方法，而創立子品牌子系列則是另一捷徑。瑞士鐘表品牌名士（Baume et Mercier）在今年五月宣布創立子品牌BAUME之後，本周再宣布推出全新「奔」系列腕表，透過六款新設計、兩款海洋概念限定款，散發年輕氣息、設計風質感大幅提升。

「奔」系列設計包含三項特點：例如將表冠改變至12點鐘方向、帶來懷表的聯想，活動式表耳則讓配戴體驗更為舒適，此外可鈕扣式可互換表帶系統，則讓替換穿戴更為便利。尺寸上則包含尺寸上則包含35與41毫米各三種款式，滿足中性與大尺寸的不同需求；而除了原本的簡約設計，本系列再從視覺添加亮點：彩色內圈共有藍、紅、紫、綠或黑色，並搭配同色系的小秒針、表帶縫線，以及鈕扣所用縫線顏色也和表款整體色彩相呼應。