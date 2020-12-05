聽新聞
test
0:00 / 0:00
老牌新生大改造 名士子品牌BAUME 設計風質感大提升！
傳統老牌如何再生、注入活血？跨界、實驗，都是不同手段方法，而創立子品牌子系列則是另一捷徑。瑞士鐘表品牌名士（Baume et Mercier）在今年五月宣布創立子品牌BAUME之後，本周再宣布推出全新「奔」系列腕表，透過六款新設計、兩款海洋概念限定款，散發年輕氣息、設計風質感大幅提升。
「奔」系列設計包含三項特點：例如將表冠改變至12點鐘方向、帶來懷表的聯想，活動式表耳則讓配戴體驗更為舒適，此外可鈕扣式可互換表帶系統，則讓替換穿戴更為便利。尺寸上則包含尺寸上則包含35與41毫米各三種款式，滿足中性與大尺寸的不同需求；而除了原本的簡約設計，本系列再從視覺添加亮點：彩色內圈共有藍、紅、紫、綠或黑色，並搭配同色系的小秒針、表帶縫線，以及鈕扣所用縫線顏色也和表款整體色彩相呼應。
全系列表帶且採用天然織物、再生或可循環織物如RPET（再生塑料）面料製造，表盒包裝也捨棄過去厚重印像，改以經FSC認證（森林管理委員會）的硬紙板的六角形專用包裝盒。品牌並承諾：每售出一只BAUME奔系列腕表，收益的2%將捐贈予全世界的非政府組織，以善盡社會企業責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言