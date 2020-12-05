快訊

直播／新增3例境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老牌新生大改造 名士子品牌BAUME 設計風質感大提升！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
名士表全新「奔」系列腕表，透過六款新設計、兩款海洋概念限定款，散發年輕氣息、設計風質感大幅提升。圖 / 名士表提供。
名士表全新「奔」系列腕表，透過六款新設計、兩款海洋概念限定款，散發年輕氣息、設計風質感大幅提升。圖 / 名士表提供。

傳統老牌如何再生、注入活血？跨界、實驗，都是不同手段方法，而創立子品牌子系列則是另一捷徑。瑞士鐘表品牌名士（Baume et Mercier）在今年五月宣布創立子品牌BAUME之後，本周再宣布推出全新「奔」系列腕表，透過六款新設計、兩款海洋概念限定款，散發年輕氣息、設計風質感大幅提升。

「奔」系列設計包含三項特點：例如將表冠改變至12點鐘方向、帶來懷表的聯想，活動式表耳則讓配戴體驗更為舒適，此外可鈕扣式可互換表帶系統，則讓替換穿戴更為便利。尺寸上則包含尺寸上則包含35與41毫米各三種款式，滿足中性與大尺寸的不同需求；而除了原本的簡約設計，本系列再從視覺添加亮點：彩色內圈共有藍、紅、紫、綠或黑色，並搭配同色系的小秒針、表帶縫線，以及鈕扣所用縫線顏色也和表款整體色彩相呼應。

全系列表帶且採用天然織物、再生或可循環織物如RPET（再生塑料）面料製造，表盒包裝也捨棄過去厚重印像，改以經FSC認證（森林管理委員會）的硬紙板的六角形專用包裝盒。品牌並承諾：每售出一只BAUME奔系列腕表，收益的2%將捐贈予全世界的非政府組織，以善盡社會企業責任。

Baume et Mercier承諾：每售出一只BAUME奔系列腕表，收益的2%將捐贈予全世界的非政府組織，以善盡社會企業責任。圖 / 名士表提供。
Baume et Mercier承諾：每售出一只BAUME奔系列腕表，收益的2%將捐贈予全世界的非政府組織，以善盡社會企業責任。圖 / 名士表提供。
奔系列腕表彩色內圈共有藍、紅、紫、綠或黑色多色可選，鈕扣所用縫線顏色也和表款整體色彩相呼應。圖 / 名士表提供。
奔系列腕表彩色內圈共有藍、紅、紫、綠或黑色多色可選，鈕扣所用縫線顏色也和表款整體色彩相呼應。圖 / 名士表提供。
BAUME 奔系列腕表，石英機芯、時間顯示、35毫米、防刮藍寶石水晶玻璃鏡面、可更換式表帶、防水30米、價格店洽。圖 / 名士表提供。
BAUME 奔系列腕表，石英機芯、時間顯示、35毫米、防刮藍寶石水晶玻璃鏡面、可更換式表帶、防水30米、價格店洽。圖 / 名士表提供。

品牌 腕表

延伸閱讀

FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

暗黑風大好！賀軍翔帥戴Bell & Ross 粗獷紳士二合一

沿襲帝舵第一代潛水錶之美學及風範 Black Bay Fifty-Eight

Blue is the New Black 藍面腕表網拍來了

相關新聞

三色漿果甜蜜0熱量 Harry Winston巧獻耶誕珠寶推薦

耶誕、聖誕送禮成為年底與心愛友朋、家人表達心意的最佳時機。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列...

冬日溫柔小姐姐必選3唇色！3INA耶誕推16款唇盒自己配

冬天到來，在冷空氣中，也想當個溫柔的小姐姐嗎？那就擦上甜美薑餅色唇膏吧！彩妝品牌3INA在耶誕節前夕，推出限量許願星盒，...

老牌新生大改造 名士子品牌BAUME 設計風質感大提升！

傳統老牌如何再生、注入活血？跨界、實驗，都是不同手段方法，而創立子品牌子系列則是另一捷徑。瑞士鐘表品牌名士（Baume ...

準備這個交換禮物聚餐很可以！ 爆米花還有這一「味」

準備這個交換禮物聚餐很可以！隨著冬天氣氛越來越濃厚，聖誕節與跨年的腳步也愈來愈近了，怎能少了零食作伴？爆米花品牌Magi...

疫情低迷氣氛下 限定「聖誕禮盒組」炒熱感恩送禮商機

2020年可說是不平靜的一年，全球因為新冠肺炎疫情壟罩在一股低迷氣氛之中，但也因為如此，在一年即將結束的此刻，也炒熱了感...

「薑母鴨」端進星飯店！大廚玩菜 氣溫愈低湯愈濃

常民美食「薑母鴨」也搬進星飯店，主廚呂芳坤還大玩創意，以西式手法先煎鴨肉，去油增色外，還得「看天氣預報熬高湯」，天氣愈冷...

孫芸芸爆性感！風衣開岔秀美腿 許路兒新包款「松鼠同框」

每回出手穿搭照總是讓人驚豔的孫芸芸，在IG貼文「最近的天氣很適合這樣打扮」的凜冬造型，她雖然穿了大衣，卻豪邁率性的雙腿大...

「振興券」晚鳥優惠！自助餐買一送一、千元牛排吃到飽

「振興三倍券」的使用期限至12月31日，剩下不到一個月的時間，多家飯店、餐廳大推「晚鳥優惠」，將票券放大1.5倍、或持券...

cama café年度最低折扣！「限時兩天」全品項85折

12月進入camacafé的年度會員日，為感謝會員支持，品牌將於12/11 (五) 與12/18 (五) 兩天提供門市商...

不畏疫情 千葉火鍋、添好運進駐中部搶年末商機

台中麗寶Outlet Mall二期開幕屆滿1年，今年雖受疫情影響不能出國，但麗寶Outlet Mall營造偽出國的歐洲渡...

這個辦公室不太正經！Gucci假日禮讚派對眾星雲集

歲末年終派對季登場！今年把Gift Giving假日禮讚系列廣告打造成復古辦公室的Gucci，昨晚在台北101舉辦了盛大...

香奈兒工坊系列 揭露「女士城堡」專屬的強悍柔美

香奈兒Métiers d'art工坊系列是每年歲末時期時尚界一大盛事之一，除了讓人聚焦期下眾多工坊的精湛工藝之外，也是能...

熱門新聞

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」萊禮生醫炫彩醫療口罩12月6日開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。