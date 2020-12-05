會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

今年受到疫情影響，民眾降低外食頻率，選擇在家開伙，全聯就成了沒空逛傳統市場的小資上班族採買的好地方，但自己煮對手殘星人來講簡直是「越級打怪」，別怕別怕，小編盤點4款「最快三分鐘就能上菜」的全聯高CP值好物，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年（分析區間：2019/11/28～2020/11/26）網友討論的料理方式，手殘星人快跟上！

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一、營多麵：（一年網路聲量2909筆）

高CP值的印尼炒麵「營多麵」被網友封為「月底救星」，是全聯泡麵銷量排行榜的常勝軍，在2018、2019上半年銷量奪下第三名。料理方式超簡單，只要用水煮3分鐘，拌上調味油、甜醬油、調味粉、辣椒粉，加一把青菜、打一顆蛋，美味的一餐搞定，網友蓋章認證「CP值超高！」。

近期許多YouTuber拍片開箱「營多麵」，讓網友跟上這股熱潮，一年內網路聲量達2909筆，狂讚「只是用水煮吃起來卻像炒過」、「甜醬油超好吃！」、「醬沒用完還能拿來炒飯」，網友還分享自己的秘方「加梅粉超好吃」、「加辣醬超級爽」，實驗型YouTuber Hook也分享獨特吃法，將煮好的麵泡入加到調味料的蛋液裡作成泡麵煎餅，簡單又超有份量！寫到這裡小編都餓了（流口水）～決定今天晚餐就來一份特製印尼炒麵！

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二、饗城麻辣鴨血：（一年網路聲量538筆）

無辣不歡的人一定要試試！在外吃麻辣燙隨便夾就超過200元，現在在家只需要開火，加入一把青菜、肉片、喜愛的火鍋料，再丟入一包王子麵燉煮到滾，一大鍋香氣十足的麻辣燙即可上桌，一大盒99元共有15塊鴨血，「一個人吃ㄧ包可以分成4次煮，CP值超高！」

全聯這款麻辣鴨血在各大社團、論壇引起討論，一年內有538筆的討論，網友們分享自己的獨門吃法，「湯裡加點糖更好喝」、「香菜是重點」、「水記得多加一點」、「加無糖烏龍茶更香濃」，有網友反應加一般的板豆腐不容易入味，就有人分享訣竅「把豆腐切塊後拿去冷凍做凍豆腐」、「可以加生臭豆腐」。

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三、日式絹布丁：（一年網路聲量319筆）

全聯獨賣的點心一直受到網友熱議，其中被推爆的「日式絹布丁」，一年討論聲量有319筆，只需要撕開包裝即享受媲美咖啡廳的手工布丁，口感綿密的布丁體配上苦甜不膩的焦糖，成分單純吃起來沒有明膠感，4個要價69元，偶爾還會遇到生鮮特賣65元的價格，平均一個不到20元，讓網友直呼「好吃到停不下來」、「每次都直接嗑掉4個」、「CP值超高」。

除了加進牛奶、奶茶外，也有網友分享自已的獨特吃法，「只要在酥皮畫上一對引號，塗上蛋液灑上糖粒，再放入布丁，氣炸鍋200度4分鐘，香噴噴的酥皮日式布丁完成！」一份精緻的烤布丁成本不到30元，做法超簡單，讓許多網友跟上試做。

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四、義美香酥蔥油餅：（一年網路聲量285筆）

在外面吃蔥油餅一片就要40元，許多網友狂推的「義美香酥蔥油餅」5片只要49元，是民眾到全聯買蔥油餅的首選之一，會開火就OK，倒入適量的油，煎到上色即可翻面，一道香味四溢又酥脆的蔥油餅就完成了。

網友讚賞「吃起來有蔥香味、麵粉香味」、「麵皮嚼起來很有咬勁」，一年內討論聲量有285筆，且蔥油餅的二創性很高，許多網友也分享自己的料理方式，加蛋變蛋餅、包牛肉變牛肉捲、在上面鋪上玉米、火腿、起司等食材放進烤箱或氣炸鍋就成了披薩，簡單又美味，早餐、點心、宵夜都超適合，你一定要試試。

image source：FB/我愛全聯－好物老實說





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