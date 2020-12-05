孫芸芸爆性感！風衣開岔秀美腿 許路兒新包款松鼠同框

每回出手穿搭照總是讓人驚豔的孫芸芸，在IG貼文「最近的天氣很適合這樣打扮」的凜冬造型，她雖然穿了大衣，卻豪邁率性的雙腿大開，無視寒冬、展現纖細長腿，展現她向來的帥氣自我；而許路兒搭了同款BURBERRY秋冬Olympia手袋，倒是在樹林中慢步調的邀請大家一起找松鼠。

許路兒寫道「繁雜的生活步調，讓我們忽略了近在咫尺的美好，有發現第一張照片有小松鼠路過嗎？好Q」，凍齡女神拍照，連松鼠都奔來同框！許路兒穿了BURBERRY大衣、搭襯同品牌Olympia手袋，展現冬日小旅行的氣息，同樣的裝束到了孫芸芸身上，變成叛逆性感的模樣。