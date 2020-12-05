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孫芸芸爆性感！風衣開岔秀美腿 許路兒新包款松鼠同框

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Olympia皮革斜背包，79,000元。圖／取自品牌官網
Olympia皮革斜背包，79,000元。圖／取自品牌官網

每回出手穿搭照總是讓人驚豔的孫芸芸，在IG貼文「最近的天氣很適合這樣打扮」的凜冬造型，她雖然穿了大衣，卻豪邁率性的雙腿大開，無視寒冬、展現纖細長腿，展現她向來的帥氣自我；而許路兒搭了同款BURBERRY秋冬Olympia手袋，倒是在樹林中慢步調的邀請大家一起找松鼠。

許路兒寫道「繁雜的生活步調，讓我們忽略了近在咫尺的美好，有發現第一張照片有小松鼠路過嗎？好Q」，凍齡女神拍照，連松鼠都奔來同框！許路兒穿了BURBERRY大衣、搭襯同品牌Olympia手袋，展現冬日小旅行的氣息，同樣的裝束到了孫芸芸身上，變成叛逆性感的模樣。

而BURBERRY品牌大使周冬雨也曾選搭Olympia手袋，這是出自BURBERRY 2020秋冬系列的新包款，創意總監Riccardo Tisci以他的少年倫敦印象，打造「記憶『鏡』界（Memories）」主題男女裝，當時在倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表，而這棟建築的外觀也成為Olympia包款輪廓靈感；Olympia共推出三種尺寸的肩背、斜背包，版型硬挺，以義大利鞣皮革打造，弧形輪廓和前側拉鍊為其標誌設計。

許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
孫芸芸和許路兒分別詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
孫芸芸和許路兒分別詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
周冬雨詮釋迷你針織蘇格蘭格紋及皮革Olympia包款，48,900元。圖／取自微博
周冬雨詮釋迷你針織蘇格蘭格紋及皮革Olympia包款，48,900元。圖／取自微博
孫芸芸性感叛逆演繹BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
孫芸芸性感叛逆演繹BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒這張照片有可愛的松鼠同框，詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
許路兒這張照片有可愛的松鼠同框，詮釋BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
孫芸芸性感叛逆演繹BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
孫芸芸性感叛逆演繹BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG

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