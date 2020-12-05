孫芸芸爆性感！風衣開岔秀美腿 許路兒新包款松鼠同框
每回出手穿搭照總是讓人驚豔的孫芸芸，在IG貼文「最近的天氣很適合這樣打扮」的凜冬造型，她雖然穿了大衣，卻豪邁率性的雙腿大開，無視寒冬、展現纖細長腿，展現她向來的帥氣自我；而許路兒搭了同款BURBERRY秋冬Olympia手袋，倒是在樹林中慢步調的邀請大家一起找松鼠。
許路兒寫道「繁雜的生活步調，讓我們忽略了近在咫尺的美好，有發現第一張照片有小松鼠路過嗎？好Q」，凍齡女神拍照，連松鼠都奔來同框！許路兒穿了BURBERRY大衣、搭襯同品牌Olympia手袋，展現冬日小旅行的氣息，同樣的裝束到了孫芸芸身上，變成叛逆性感的模樣。
而BURBERRY品牌大使周冬雨也曾選搭Olympia手袋，這是出自BURBERRY 2020秋冬系列的新包款，創意總監Riccardo Tisci以他的少年倫敦印象，打造「記憶『鏡』界（Memories）」主題男女裝，當時在倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表，而這棟建築的外觀也成為Olympia包款輪廓靈感；Olympia共推出三種尺寸的肩背、斜背包，版型硬挺，以義大利鞣皮革打造，弧形輪廓和前側拉鍊為其標誌設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言