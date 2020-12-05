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「薑母鴨」端進星飯店！大廚玩菜 氣溫愈低湯愈濃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
九華味也有鮮美的海滋味。圖／華泰王子飯店提供
九華味也有鮮美的海滋味。圖／華泰王子飯店提供

常民美食「薑母鴨」也搬進星飯店，主廚呂芳坤還大玩創意，以西式手法先煎鴨肉，去油增色外，還得「看天氣預報熬高湯」，天氣愈冷湯頭愈濃；這是eslite hotel誠品行旅一樓The Chapter Café的冬季新菜之一，創新手法，再次顛覆「無國界菜單」的新想像。

呂芳坤原任五星級飯店義大利主廚，轉戰無國界料理，他說，「已經不是在做菜了，而是在玩它」；創意空間無限大，他也開啟想像力，另一道四川名菜「川味水煮鮮牛肉」，則以熬製8小時的西式牛骨高湯當湯底，銀芽、老油條、牛肉片層層堆疊，綴以紅綠辣椒，還可以「客製」辣度。

以法、義手法入菜，顛覆麵疙瘩傳統口感的「松露奶油手工菠菜馬鈴薯麵疙瘩」，也讓人驚艷；麵粉與馬鈴薯以2：8的比例做出鬆軟又彈牙的麵疙瘩彈牙勁道，揉入帕瑪森起士與菠菜泥，水煮後再加入松露奶油等待收汁，濃郁的奶香與松露氣味，很難與「麵疙瘩」聯想。

以「烤鴨聞名的」華泰王子飯店九華樓，也開賣海味。即起推出的「九華味海陸四人分享餐」，包括各式海鮮、金牌吊燒雞等主廚私房菜，強調不添加味精，而是以自製「九華天然調味粉」提味。其中，「香酥炸吊片」是醃漬中卷裹上酥炸粉調味，再炸得酥脆；主角「肥蟹海鮮鍋」走超大份量，青蟹或紅蟳搭配蛤蜊、現打蝦丸與番茄，與上湯熬煮，喝來滿是鮮甜。此外，平日另有雙人分享餐，每位599元+10%。

台北喜來登安東廳則在冬季端上「200萬分之1的藍鑽級美味」。來自法國布列塔尼，平均200萬隻中僅出現1隻的珍稀「藍龍蝦」，被許多饕客視為一生必嘗的美味。「布列塔尼藍龍蝦」頂級饗宴每套3,800元起，天菜級的夢幻食材，需得用餐前5日預訂。而每年9月至隔年4月也是品嘗法國生蠔的最佳季節，安東廳同步推出「生蠔饗宴」，單點每顆330元起，可在舌尖感受「海中牛奶」的滑順與輕柔。

星級飯店開賣的「薑母鴨」，融入西式手法，滋味濃郁不膩口。圖／誠品行旅提供
星級飯店開賣的「薑母鴨」，融入西式手法，滋味濃郁不膩口。圖／誠品行旅提供
台北喜來登安東廳的「布列塔尼藍龍蝦」。圖／台北喜來登提供
台北喜來登安東廳的「布列塔尼藍龍蝦」。圖／台北喜來登提供
融合義式經典與法式優雅的「松露奶油手工菠菜馬鈴薯麵疙瘩」。圖／誠品行旅提供
融合義式經典與法式優雅的「松露奶油手工菠菜馬鈴薯麵疙瘩」。圖／誠品行旅提供
中西手法並用的「川味水煮鮮牛肉」。圖／誠品行旅提供
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海鮮 法國

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