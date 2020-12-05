「薑母鴨」端進星飯店！大廚玩菜 氣溫愈低湯愈濃

常民美食「薑母鴨」也搬進星飯店，主廚呂芳坤還大玩創意，以西式手法先煎鴨肉，去油增色外，還得「看天氣預報熬高湯」，天氣愈冷湯頭愈濃；這是eslite hotel誠品行旅一樓The Chapter Café的冬季新菜之一，創新手法，再次顛覆「無國界菜單」的新想像。

呂芳坤原任五星級飯店義大利主廚，轉戰無國界料理，他說，「已經不是在做菜了，而是在玩它」；創意空間無限大，他也開啟想像力，另一道四川名菜「川味水煮鮮牛肉」，則以熬製8小時的西式牛骨高湯當湯底，銀芽、老油條、牛肉片層層堆疊，綴以紅綠辣椒，還可以「客製」辣度。

以法、義手法入菜，顛覆麵疙瘩傳統口感的「松露奶油手工菠菜馬鈴薯麵疙瘩」，也讓人驚艷；麵粉與馬鈴薯以2：8的比例做出鬆軟又彈牙的麵疙瘩彈牙勁道，揉入帕瑪森起士與菠菜泥，水煮後再加入松露奶油等待收汁，濃郁的奶香與松露氣味，很難與「麵疙瘩」聯想。

以「烤鴨聞名的」華泰王子飯店九華樓，也開賣海味。即起推出的「九華味海陸四人分享餐」，包括各式海鮮、金牌吊燒雞等主廚私房菜，強調不添加味精，而是以自製「九華天然調味粉」提味。其中，「香酥炸吊片」是醃漬中卷裹上酥炸粉調味，再炸得酥脆；主角「肥蟹海鮮鍋」走超大份量，青蟹或紅蟳搭配蛤蜊、現打蝦丸與番茄，與上湯熬煮，喝來滿是鮮甜。此外，平日另有雙人分享餐，每位599元+10%。