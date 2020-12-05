「振興券」晚鳥優惠！自助餐買一送一、千元牛排吃到飽

「振興三倍券」的使用期限至12月31日，剩下不到一個月的時間，多家飯店、餐廳大推「晚鳥優惠」，將票券放大1.5倍、或持券享星級飯店自助餐買一送一，就連年菜預購也提前開跑，用券省更多。

台北國泰萬怡酒店的全日餐廳 MJ Kitchen即起推出全新十數種亞洲風味鍋物主題的吃到飽「十鍋宴」，凡萬豪旅享家會員持振興三倍券用餐，即享4人同行1人免費，再享免一成服務費的雙重優惠，每人用餐最低810元，每餐期限量10組，額滿為止。

君品酒店雲軒西餐廳的「頂級牛排吃到飽」倍受好評，即起到年底，搭配任一張紙本振興三倍券、可享頂級牛排吃到飽均一價一千元，各款鮮嫩多汁且帶有典雅木燻香的頂級牛排盡情吃，還可享繽紛沙拉吧超過20種的新鮮蔬菜、現流海鮮、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式甜點。

晶華酒店年底前也有「振興券倒數計時」方案，包括客房「0元現金入住」、「0元現金續住」，以及餐飲「你付券、我送餐，自助餐買一送一」等專案。其中，最具話題的「自助餐買一送一」，平日(周一至周四)晚間8點後，前往晶華酒店旗下栢麗廳、泰市場或義饗食堂等三家任一自助餐廳用餐，以不限金額的振興券支付餐費，即可獲得當日餐費「買一送一」的優惠。

台北新板希爾頓酒店持振興三倍券(不限金額)，可享平日「青雅」中餐廳港點吃到飽第二人同行用餐75折優惠；4人嫣紅鵝合菜原價6,336元、振興價3,800元；全日餐廳悅∙市集西式自助餐第二人半價優惠。住宿部份也推出「振興168」住房專案，持振興三倍券(不限金額)每人每晚1,688元，加贈早餐兩客。

大地酒店「奇岩一號餐廳」包含大地酒店內的北投店與萬豪旗艦店，使用3,000元三倍券可消費3,500元；另持券於館內喜歡廳、月兒彎彎點用套餐，可享振興券面額1.5倍的折抵優惠。此外，透過官網、電話預訂一泊一食、一泊二食專案，持券可折抵三倍券面額1.5倍之金額，例如面額1,000元振興券可抵房費1,500元。