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cama café年度最低折扣！「限時兩天」全品項85折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
cama café年度會員日為12/11 (五) 與12/18 (五) 兩天。圖／cama café提供
cama café年度會員日為12/11 (五) 與12/18 (五) 兩天。圖／cama café提供

12月進入camacafé的年度會員日，為感謝會員支持，品牌將於12/11 (五) 與12/18 (五) 兩天提供門市商品85折優惠，這也是camacafé年度最低折扣，飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具皆適用。

cama café年度會員日，門市商品85折優惠，消費可累積cama點數，但優惠不含餅乾、麵包、蛋糕、輕食；外送平台、豆留森林也不適用。此外，憑中國信託ATM列印酷碰券優惠，可享「榛果摩卡咖啡」或「摩卡咖啡」大杯第二杯半價優惠 (須同品項、同冰熱、不可寄杯)。

此外，手機下載cama APP (http://onelink.to/cafb2) 加入品牌會員，透過camacafé APP「好友邀請碼」邀請朋友一起成為品牌會員，還可享大杯飲品第二杯75折優惠。

憑中國信託ATM列印酷碰券優惠，可享「榛果摩卡咖啡」或「摩卡咖啡」大杯第二杯半價優惠。圖／cama café提供
憑中國信託ATM列印酷碰券優惠，可享「榛果摩卡咖啡」或「摩卡咖啡」大杯第二杯半價優惠。圖／cama café提供

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