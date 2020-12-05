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這個辦公室不太正經！Gucci假日禮讚派對眾星雲集
歲末年終派對季登場！今年把Gift Giving假日禮讚系列廣告打造成復古辦公室的Gucci，昨晚在台北101舉辦了盛大的同名主題party，場景同樣超復古，回到八○年代，與會名人包括金智娟、包偉銘、胡宇威、陳昊森、黃宣、林予晞、黑嘉嘉，他們對充滿舊式桌機電腦、泛黃鍵盤等老物的派對現場都感到很新奇有趣，也分享了關於耶誕節的一些趣事。蕭敬騰則是擔任驚喜演出嘉賓，特別把自己的鋼琴運到場，自彈自唱還找了粉絲上台互動，引爆派對另一波高潮。
可以說是今年爆紅人物代表的陳昊森透露，有跟朋友約好要玩交換禮物，主題是地獄系禮物與天堂系禮物，「我已經準備好黏黏超人當作地獄禮物，天堂禮物是洗面乳。」而由於許多人會在耶誕節告白，他雖然沒有這個經驗，但鬼點子很多的他說：「你可以找喜歡的人去街上騎摩托車，因為很冷他就會想找人抱，很容易告白成功。」胡宇威則是透露，曾跟男性友人在耶誕節裝飾物槲寄生下親吻：「但只有親臉頰，沒辦法，那是一種習俗。」被問到想收到什麼耶誕禮物？他則挑了Gucci唐老鴨姪子圖樣的New Ace鞋款。
難得參與時尚派對的金智娟（娃娃）、包偉銘，兩人都嘗試了很有Gucci風格的造型，一身彩虹色套裝的娃娃說派對裡最好玩的就是一定要有奇怪的叔叔：「要有很突兀的人，製造無限歡樂效果。」談到耶誕禮物，她說想幫老公挑一罐香味不會有太多女生喜歡的香水。而包偉銘對八○年代的辦公室場警也很有感：「因為那個年代就是我演藝生涯的轉捩點。」他也在舞池中大秀舞技，嗨翻全場。黑嘉嘉、林予晞都拎著Gift Giving假日禮讚系列的亮片包現身，很有派對狂歡熱鬧的感覺。黃宣的亮紅針織短帽配粗框橘色墨鏡，也是非常復古有型。
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