香奈兒工坊系列 揭露「女士城堡」專屬的強悍柔美

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
外套前襟的華麗刺繡展現宮廷的貴氣風格。圖／香奈兒提供
外套前襟的華麗刺繡展現宮廷的貴氣風格。圖／香奈兒提供

香奈兒Métiers d'art工坊系列是每年歲末時期時尚界一大盛事之一，除了讓人聚焦期下眾多工坊的精湛工藝之外，也是能體現許多不同地域、不同時期文化氛圍最濃厚的一個系列。今年品牌將大秀地點選在法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau），因應防疫安全需求現場只有一位看秀嘉賓—品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），64套靈感源自16世紀法國著名皇后凱薩琳·德·美第奇（Catherine de Medici）時期的服裝，在模特兒充滿氣勢的走秀姿態展示下，讓人深刻感受到溫柔中帶剛強的女性力量。

香儂頌城堡目前重要的建築本體都是凱薩琳·德·美第奇所打造的，除了她之外，也曾為黛安·德·波迪耶（Diane de Poitiers）的住所，所以向來也有「Le Château des Dames女士城堡」之稱號，這也是本季香奈兒Métiers d'art工坊系列的主題名稱。而凱薩琳·德·美第奇和香奈兒女士（Gabrielle Chanel ）之間其實也有非常多的共通點，像是兩人都是在修道院長大、也都對藝術美學極為推崇、心愛的男人也都在盛年過世。此外，在香儂頌城堡中，車道兩旁的石獅子、隨處可見的雙C字母縮寫（代表凱薩琳·德·美第奇）和這次大秀所選的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣，也都和香奈兒的標誌性設計元素類似，所以讓藝術總監維吉妮‧維婭(Virginie Viard)非常有靈感。

延續香奈兒女士一直以來對16世紀文藝復興時期女性衣著「既符合當時年代又不失大膽」的欣賞之情，維吉妮‧維婭在今年的Métiers d'art工坊系列一方面保留現代實穿特性，一方面也在局部加入了中世紀的造型特色，其中可以見到束口蓬袖、細腰蓬裙的剪裁，也看得見浪漫古典的褶飾領口，還有Maison Michel帽飾工坊製作的黑色大禮帽、高角尖帽重現上流社會尊貴女士的造型。整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的，回歸最經典的香奈兒意象，也表現出凱薩琳·德·美第奇當初在夫婿法國國王亨利二世辭世之後就只著黑衣的這段典故。些許的粉紅、藍、橘色，則是點綴出活潑亮眼氣息。花園上的走道、城堡外觀、建築物雕花等，也都幻化為衣服和配件的圖騰、刺繡，其中大秀所在的長廊地板上的黑白格紋，也變成窄裙、包包上的花樣。

雙色繫帶鞋以亮片裝飾，華麗貴氣，有幾雙由緞面打造的鞋款則是充滿優雅女人味。立體雕花的提包外頭掛著迷你包，或是一次背上兩個小尺寸的翻蓋提包展現混搭的層次趣味。妝容部分，香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）選擇用非常強烈的個性眼妝搭配柔和水潤的唇彩，打造出剛強中不失優雅的風格。而波浪捲髮則是讓模特兒在走路時能夠隨著每個腳步震動飄逸，展現氣勢。

這次香奈兒也特別邀請幾位品牌大使為2020/21 Métiers d'art工坊系列錄製一段城堡與香奈兒女士的故事，台灣方面由桂綸鎂獻聲，在她溫柔的嗓音中，大家可以更能體會到本季的設計細節魅力，也仿佛身歷其境般地用想像力穿越、走訪了一趟中世紀的香儂頌城堡。

大秀所在的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣，也變成窄裙、包包上的花樣。圖／香奈兒提供
大秀所在的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣，也變成窄裙、包包上的花樣。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
立體雕花的提包外頭掛著迷你包。圖／香奈兒提供
立體雕花的提包外頭掛著迷你包。圖／香奈兒提供
粉紅色內搭褲點綴浪漫。圖／香奈兒提供
粉紅色內搭褲點綴浪漫。圖／香奈兒提供
香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡選擇用非常強烈的個性眼妝搭配柔和水潤的唇彩，打造出剛強中不失優雅的風格。圖／香奈兒提供
香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡選擇用非常強烈的個性眼妝搭配柔和水潤的唇彩，打造出剛強中不失優雅的風格。圖／香奈兒提供
黑白菱格紋圖騰樣式也出現在包包上。圖／香奈兒提供
黑白菱格紋圖騰樣式也出現在包包上。圖／香奈兒提供
束口蓬袖、細腰蓬裙的剪裁以更現代的方式呈現。圖／香奈兒提供
束口蓬袖、細腰蓬裙的剪裁以更現代的方式呈現。圖／香奈兒提供
Maison Michel帽飾工坊製作的黑色大禮帽重現上流社會尊貴女士的造型。圖／香奈兒提供
Maison Michel帽飾工坊製作的黑色大禮帽重現上流社會尊貴女士的造型。圖／香奈兒提供
兩個小尺寸的翻蓋提包搭配在一起別有一番趣味。圖／香奈兒提供
兩個小尺寸的翻蓋提包搭配在一起別有一番趣味。圖／香奈兒提供
花園上的走道、城堡外觀、建築物雕花等，也都幻化為衣服和配件的圖騰、刺繡。圖／香奈兒提供
花園上的走道、城堡外觀、建築物雕花等，也都幻化為衣服和配件的圖騰、刺繡。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的。圖／香奈兒提供
中世紀的高角尖帽。圖／香奈兒提供
中世紀的高角尖帽。圖／香奈兒提供
皮夾克與透夫紗裙混搭甜美帥氣。圖／香奈兒提供
皮夾克與透夫紗裙混搭甜美帥氣。圖／香奈兒提供
華麗的領口設計重現中世紀服裝特色。圖／香奈兒提供
華麗的領口設計重現中世紀服裝特色。圖／香奈兒提供
波浪捲髮則是讓模特兒在走路時能夠隨著每個腳步震動飄逸，展現氣勢。圖／香奈兒提供
波浪捲髮則是讓模特兒在走路時能夠隨著每個腳步震動飄逸，展現氣勢。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列大秀選在法國香儂頌城堡發表。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列大秀選在法國香儂頌城堡發表。圖／香奈兒提供
褶飾領口浪漫古典。圖／香奈兒提供
褶飾領口浪漫古典。圖／香奈兒提供
中世紀的高角尖帽。圖／香奈兒提供
中世紀的高角尖帽。圖／香奈兒提供

香奈兒 法國 品牌

延伸閱讀

永遠的紅毯白月光！回顧桂綸鎂的清新性感紅毯造型史，太絕美成一代仙氣代名詞

俄羅斯機師駕客機在空中畫「陽具圖案」 疑為聲援遭霸凌國家足球隊長

開趴慘遭大屠殺 俄女躺閨蜜血泊中「裝死」4小時保命

「灰姑娘」毀人婚姻！羅馬激吻緋聞男星的妻子傳要離婚

相關新聞

這個辦公室不太正經！Gucci假日禮讚派對眾星雲集

歲末年終派對季登場！今年把Gift Giving假日禮讚系列廣告打造成復古辦公室的Gucci，昨晚在台北101舉辦了盛大...

香奈兒工坊系列 揭露「女士城堡」專屬的強悍柔美

香奈兒Métiers d'art工坊系列是每年歲末時期時尚界一大盛事之一，除了讓人聚焦期下眾多工坊的精湛工藝之外，也是能...

香噴噴懷舊點心DIY／古早味檸檬蛋糕、無泡打粉雞蛋糕

兒時懷舊甜點滋味最迷人！外脆裡嫩的古早味檸檬蛋糕、暖呼呼香噴噴的造型雞蛋糕，只要準備幾樣簡單材料、無須特殊技巧，新手在自...

新光三越吳昕陽承接父親吳東興使命「讓藝術走入生活」

新光三越百貨副董事長吳昕陽今年首度接任新光三越文教基金會董事長，吳昕陽今日全程參與台灣工藝設計界年度盛事「2020工藝之...

就要跟別人不一樣！ 5個超質感保養香氛品牌推年末禮盒

提到保養、香氛，有些人喜歡全球知名的大品牌，但也有人喜歡深具質感與個人風格的品牌，年末時分，送禮也代表個人品味，精選6個...

好運隨身！結合塔羅牌 點睛品Charme星運神話新作

深受許多人歡迎並喜愛收藏的點睛品Charme系列，秉持著打造生活中的驚喜創意，今年推出「星運神話系列」新作，以西洋塔羅牌...

粉絲快衝拍照朝聖！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園

7-ELEVEN肖像聯名店再一發！「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園，將於12月5日正式開幕，整體設計以桃園著名地標...

FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

義大利經典品牌FENDI，旗下最具美學標誌性的Selleria Man男士腕表系列再添新成員！全新力作具備GMT兩地時間...

momo購物網「暖電節」登場！數十家品牌家電下殺4折起

本周全台氣溫明顯下滑，保暖家電買氣湧現，根據momo購物網統計，電暖器、電熱毯、烘被機最受消費者青睞，保暖家電11月至今...

旋轉木馬耶誕樂園必須拍照打卡！ 「新年驚豔101」一路玩到元宵節

台北101「新年驚豔101」的雙過年季璀璨登場，結合購物中心、辦公大樓與觀景台三大事業處，創造出獨一無二的亮眼空間，在2...

讓寶可夢大師也尖叫！小林眼鏡打造超萌聯名款 皮卡丘、傑尼龜都成主角

精靈寶可夢（Pokémon）人氣歷久不衰，而且周邊產品更是玩家、粉絲必買，小林眼鏡就在這季正式推出聯名款。把經典角色皮卡...

A杯也能穿出北半球 彰南女性內衣廠拍試穿滿意再掃貨

南彰化兩大女性內衣品牌之一的波曼尼亞，年終特賣會從今天起跑，四套內衣1000元，內褲每件10至50元，都是原價的2至2....

熱門新聞

影／落石險埋火車！台鐵監測大雨落石冒火花 急停救百人

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

豪雨狂炸！台鐵猴硐、瑞芳路線中斷 明天清晨5時恢復

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

列車長免跪地開門變站務人員跪？ 台鐵產工批把人當笨蛋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。