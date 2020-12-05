香奈兒工坊系列 揭露「女士城堡」專屬的強悍柔美

香奈兒Métiers d'art工坊系列是每年歲末時期時尚界一大盛事之一，除了讓人聚焦期下眾多工坊的精湛工藝之外，也是能體現許多不同地域、不同時期文化氛圍最濃厚的一個系列。今年品牌將大秀地點選在法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau），因應防疫安全需求現場只有一位看秀嘉賓—品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），64套靈感源自16世紀法國著名皇后凱薩琳·德·美第奇（Catherine de Medici）時期的服裝，在模特兒充滿氣勢的走秀姿態展示下，讓人深刻感受到溫柔中帶剛強的女性力量。

香儂頌城堡目前重要的建築本體都是凱薩琳·德·美第奇所打造的，除了她之外，也曾為黛安·德·波迪耶（Diane de Poitiers）的住所，所以向來也有「Le Château des Dames女士城堡」之稱號，這也是本季香奈兒Métiers d'art工坊系列的主題名稱。而凱薩琳·德·美第奇和香奈兒女士（Gabrielle Chanel ）之間其實也有非常多的共通點，像是兩人都是在修道院長大、也都對藝術美學極為推崇、心愛的男人也都在盛年過世。此外，在香儂頌城堡中，車道兩旁的石獅子、隨處可見的雙C字母縮寫（代表凱薩琳·德·美第奇）和這次大秀所選的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣，也都和香奈兒的標誌性設計元素類似，所以讓藝術總監維吉妮‧維婭(Virginie Viard)非常有靈感。

延續香奈兒女士一直以來對16世紀文藝復興時期女性衣著「既符合當時年代又不失大膽」的欣賞之情，維吉妮‧維婭在今年的Métiers d'art工坊系列一方面保留現代實穿特性，一方面也在局部加入了中世紀的造型特色，其中可以見到束口蓬袖、細腰蓬裙的剪裁，也看得見浪漫古典的褶飾領口，還有Maison Michel帽飾工坊製作的黑色大禮帽、高角尖帽重現上流社會尊貴女士的造型。整個系列基本上可以說是由大量黑與、白組成的，回歸最經典的香奈兒意象，也表現出凱薩琳·德·美第奇當初在夫婿法國國王亨利二世辭世之後就只著黑衣的這段典故。些許的粉紅、藍、橘色，則是點綴出活潑亮眼氣息。花園上的走道、城堡外觀、建築物雕花等，也都幻化為衣服和配件的圖騰、刺繡，其中大秀所在的長廊地板上的黑白格紋，也變成窄裙、包包上的花樣。

雙色繫帶鞋以亮片裝飾，華麗貴氣，有幾雙由緞面打造的鞋款則是充滿優雅女人味。立體雕花的提包外頭掛著迷你包，或是一次背上兩個小尺寸的翻蓋提包展現混搭的層次趣味。妝容部分，香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）選擇用非常強烈的個性眼妝搭配柔和水潤的唇彩，打造出剛強中不失優雅的風格。而波浪捲髮則是讓模特兒在走路時能夠隨著每個腳步震動飄逸，展現氣勢。