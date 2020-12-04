去年六月底開業便爆紅至今的「虹夕諾雅 谷關」，日前甫獲2020米其林指南「四紅樓（Four Red Pavilions）」評價，旅宿是依舒適度給一到五間樓，紅樓又比黑樓更佳，所以四紅樓堪稱殊榮。即日起至明年二月底，推出「冬日溪谷秘境之湯」冬季限定活動，秉持星野集團的「在地策展」的核心理念，服務所有遠道而來、期盼療癒身心的貴客們。

＊冬日溪谷靜心品茗

信步其間，冬日依舊美麗的溪谷、庭園與長年噴湧的「美肌之湯」，瞬間讓人心曠神怡。永遠不讓人失望的圖書館，居然有排行榜暢銷小說「莫斯科紳士」，今晚的睡前讀物就是它了。

奠定頂級旅宿江湖地位的「水之庭園」，這回居然在露台邊擺了一個茶席，年輕的茶師不疾不徐地沖泡著布滿果香的「梨山高山茶」，與前有蜜香、後韻富含老樹深沈感的「八仙山軟枝烏龍紅茶」，茶點是剛烤好的糰子，原味抹上甜醬油、艾草包了紅豆泥，外脆內軟，都好吃！

蟬鳴、鳥啼、光影流動，增添氛圍。這樣美好的五感體驗，讓這一席茶涵蓋了整個谷關的冬日辰光。

＊鱘龍魚的前世今生

最讓人期待的「鱘龍魚涮涮鍋」，皎潔的魚片像花瓣般散開，這是除了日式會席料理外、團隊向在地食材致敬的力作。以清酒加上軟骨熬製的湯底，滋味清鮮而色澤是濃郁的奶白色，贏得眾人一致好評，紛紛以喝光光來表達支持。這也是全台第一個遵循日式烹調技法的鱘龍魚涮涮鍋。

魚肉沾料有六款日式調味粉，以右下角的山椒最合拍，其實材料本身味道已好，沾這些調料可讓客人玩滋味遊戲。加了軟骨的魚漿丸也極美。蔬菜盤上的龍鬚菜與菇蕈等山蔬，等於吞下了整個溪谷的精華。最後的雜炊粥更是暖胃又暖心。

隔天清早出發到鄰近松鶴部落的「東昌養殖場」參訪，這是「虹夕諾雅 谷關」料理長率團隊調研之後認為水源最乾淨的產地，也是第一家拿到證照，昨晚的美味便是出於此地。

位於八仙山脈深山裡的養殖場，面對裡都溪，民國65年就開始經營，第三代陳老闆分享，當年爺爺經過移山填海的努力，發展出鱒魚養殖，他是退伍回來接手，試著養鱘龍魚。嘴巴又尖又小的鱘龍魚，屬於高冷魚類，長得慢，因此魚肉細膩、結實、口感好，養一到兩歲約約三公斤的時候最宜食用，五公斤以上就會太油。一區一區梯田般的養殖池利用瀑布水流來增加含氧量。

那傳說中的魚子醬呢？不就是鱘龍魚子嗎？陳老闆笑笑說，一條魚要養九年以上才會有魚子醬，而且「又不能像國外一樣，一條一條去照超音波來分辨公母，風險太高了！」所以取肉就好。這裡養了一萬五千條，多數直接出貨給餐廳，但也可冷凍真空宅配給消費者。「清蒸十分鐘最好吃，而且蒸越久、膠質越多喔」。

＊泰雅織彩體驗

體驗活動是星野集團的強項，最新的是「泰雅織彩」。泰雅族老師說，傳統上女生七歲開始學種苧麻，然後學編織與染色，她坐在「地機」上操作得咚咚作響，「織久了很容易駝背，視力也會變差」。客人不需要這麼折騰，利用「桌上型織袋機」，梭子、刀板與麻線反覆迴旋間，可以快速完成美麗的織帶，「有客人上手之後就不放，說很療癒！」

＊認真的田川直樹總經理

我問長得斯文帥氣、中文越來越好的田川直樹總經理，「虹夕諾雅 谷關」都這麼有名了，為何還如此努力安排媒體造訪？「還是要一直不斷提升自己與品牌！」他說，一來台灣可能會有其他高端旅宿的競爭對手，二來渡假飯店有淡旺季，希望弭平差距，三來也希望多一些回流客人。所以要求同事多半活動，盡量每個月都有主題，增加曝光度。

「我們很幸運，開業以來就還不錯，疫情影響不大」，本身星野就有既有客源，今年生意變多是來自本來打算出國的客人， 空間設計上的自然、寬敞也符合疫情當下的需求。

星野總部滿意嗎？「本來預期成長比較緩慢，所以總部是很滿意的，硬體已經完備，現在的課題是軟體與服務，還需要兩三年才能完全到位！」台灣員工習慣照SOP走，但他希望員工了解服務背後的價值觀之後能真心認同，這樣才能舉一反三。

「谷關最美的是山，即使下雨時也是雲霧繚繞的美！一般渡假飯店雨季會打折，但在這兒卻是個大加分的美感」。目前回流客佔兩成，台灣客人喜歡年底、春節，可以家人團聚。

目前最後歡迎的的活動「草花散策」，每天都有。「之後第二名可能是鱘龍魚涮涮鍋！我很有信心！」