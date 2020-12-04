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香噴噴懷舊點心DIY／古早味檸檬蛋糕、無泡打粉雞蛋糕

聯合報 / 文／邱獻勝
古早味檸檬蛋糕：來回擠出閃電形裝飾，撒上檸檬皮屑，立刻送入冷藏。圖／優品文化 提供
古早味檸檬蛋糕：來回擠出閃電形裝飾，撒上檸檬皮屑，立刻送入冷藏。圖／優品文化 提供

兒時懷舊甜點滋味最迷人！外脆裡嫩的古早味檸檬蛋糕、暖呼呼香噴噴的造型雞蛋糕，只要準備幾樣簡單材料、無須特殊技巧，新手在自家廚房也可以輕鬆變出來喔！快跟著烘培達人一起來做做看，保證你的手藝讓家人朋友都驚艷。

【古早味檸檬蛋糕】

【古早味檸檬蛋糕】成品。圖／優品文化 提供
【古早味檸檬蛋糕】成品。圖／優品文化 提供

● 材料(g)

蛋糕麵糊

全蛋160※常溫

蛋黃18※常溫

細砂糖65

鹽2

低筋麵粉95

玉米粉5

※粉類一起過篩可避免結顆粒

動物性鮮奶油20

無鹽奶油22

● 淋面(g)

檸檬巧克力250

檸檬皮屑適量

古早味檸檬蛋糕：用電動打蛋器打發。圖／優品文化 提供
古早味檸檬蛋糕：用電動打蛋器打發。圖／優品文化 提供

● 作法

1．預爐：上火180℃、下火150℃。

*烤箱如果沒有上下火，可以設定165℃放中下層。

2．準備10 個檸檬蛋糕模具，抹上一層薄薄的融化奶油，備用。

3．蛋糕麵糊

無鹽奶油隔水融化備用； 全蛋、蛋黃、放入鋼盆內打散。

4．加入細砂糖、鹽，繼續以手動打蛋器拌勻。

5．將蛋糊隔水加熱，邊加熱、邊攪拌，加熱到40℃ ~ 45℃。

6．用電動打蛋器打發，打發到蛋糊滴落，可以寫字8秒內不攤開流動。

7．轉低速攪打1 分鐘，讓組織細膩

8．將低筋麵粉、玉米粉一起過篩，加入蛋糊內，用橡皮刮刀以刮拌的方式拌勻。

9．加入融化無鹽奶油、動物性鮮奶油，繼續用橡皮刮刀以刮拌方式拌勻。

10．麵糊裝入擠花袋中，分別擠入十個模具中，每個約30~35g。

11．以上火180 ℃、下火150℃、烤25~30 分鐘。

12．出爐後敲一下讓熱氣散出，放微涼後脫模。

13．淋面：檸檬巧克力切小塊，放入鋼盆中，以60℃熱水隔水融化。

14．組合裝飾：蛋糕用叉子從後方斜斜插入，裹上淋面，置於涼架上，來回擠出閃電形裝飾，撒上檸檬皮屑，立刻送入冷藏，完成。

【無泡打粉雞蛋糕】

雞蛋糕麵糊：粉類過篩後加入蛋糊攪拌。圖／優品文化 提供
雞蛋糕麵糊：粉類過篩後加入蛋糊攪拌。圖／優品文化 提供
【無泡打粉雞蛋糕】成品。圖／優品文化 提供
【無泡打粉雞蛋糕】成品。圖／優品文化 提供

● 材料(g)

全蛋220※常溫

低筋麵粉140

玉米粉10

※粉類一起過篩可避免結顆粒

細砂糖120

鹽1

無鹽奶油35

鮮奶20

● 作法

※烘烤時務必注意安全，勿讓孩童接近

1．無鹽奶油隔水融化，備用。

2．全蛋打入鋼盆，加入細砂糖、鹽，一起用電動攪拌機，高速攪拌約15~20 分鐘，攪拌到寫字8秒內不攤開流動。

3．打好後，再改低速攪打1 分鐘，讓蛋糊氣泡更細膩。

4．加入過篩低筋麵粉、過篩玉米粉拌勻。

5．加入融化無鹽奶油、鮮奶拌勻，此步驟需在1分鐘內完成。

6．完成後之麵糊靜置5 分鐘（冬天靜置5~8分鐘，夏天3~5 分鐘）。

7．雙手戴上防熱手套，將模具兩面預熱，溫度大約150℃ ~200℃。

8．倒入麵糊模具約全滿，立即蓋住密合，翻面烘烤。

※注意瓦斯必須調節為小火

9．中途適時的翻面，整體烤程大約3~5 分鐘，烤完用竹籤測試是否熟成，戳入雞蛋糕內麵糊不沾黏即可。

10．香噴噴的無泡打粉的雞蛋糕上桌了。

※作者介紹：邱献勝老師、專業烘培師傅，FB人氣社團《邱献勝師傅的烘焙天地》主持，希望分享經驗，期盼大家都能輕鬆玩烘焙。

【以上摘文選自《邱獻勝老師的烘焙教室》、作者：邱献勝、圖文提供：優品文化、整理：記者柯意如】

書名／《邱獻勝老師的烘焙教室》、作者／邱献勝、圖／優品文化 提供
書名／《邱獻勝老師的烘焙教室》、作者／邱献勝、圖／優品文化 提供

雞蛋 巧克力

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