新光三越吳昕陽承接父親吳東興使命「讓藝術走入生活」

新光三越百貨副董事長吳昕陽今年首度接任新光三越文教基金會董事長，吳昕陽今日全程參與台灣工藝設計界年度盛事「2020工藝之夢」展覽與「2020臺灣工藝競賽」頒獎，吳昕陽指出，「將延續前董事長吳東興對藝術的堅持，讓藝術走入生活。」

「2020工藝之夢」至今邁入第27年，吳昕陽表示，「自己今年才接新光三越文教基金會董事長一職，前董事長吳東興一直給予重要理念，強調『讓藝術走入生活，而不是把藝術放在博物館』，27年來一直在這條路上努力，也跟各位保證新光三越會盡全力支持有意義的工藝活動，鼓勵優質創作者。」

今年「2020工藝之夢」共分為五大展區主題：工藝界百萬鑲金大賞「臺灣工藝競賽」65件得獎入選作品；邀請人間國寶、年度「國家工藝成就獎」得主葉經義，展出他近70年的木雕人生；由台灣製造、設計與生產並獲國家認證的「臺灣優良工藝品&Yii」38件優秀評鑑工藝品；以及工藝選物展「儀式生活節」。

「2020儀式生活節」邀集了台中百年木雕品牌「陳彫刻處」與超過50家台灣工藝設計品牌、百件限量生活工藝設計選物，展期周末現場更邀請多位工藝職人親自開班授課，網羅地方美食、似顏繪、手作課程等多場「好玩藝設計講堂&假日好食玩」等體驗活動。