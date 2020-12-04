好運隨身！結合塔羅牌 點睛品Charme星運神話新作

深受許多人歡迎並喜愛收藏的點睛品Charme系列，秉持著打造生活中的驚喜創意，今年推出「星運神話系列」新作，以西洋塔羅牌元素為設計靈感，巧妙結合黑銠電鍍技術以及手工噴砂工藝，將流傳千年的西洋塔羅牌元素融入適合每天配戴的足金串飾設計中。

本次點睛品挑選西洋塔羅牌大阿爾克納的「星星」與「太陽」，以及小阿爾克納牌中的「寶劍」與「錢幣」作為設計靈感，將牌卡背後的寓意融入時尚配飾中，使配戴者在日常潛移默化裡，感受到圖像所帶來的正面啟示。