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好運隨身！結合塔羅牌 點睛品Charme星運神話新作
深受許多人歡迎並喜愛收藏的點睛品Charme系列，秉持著打造生活中的驚喜創意，今年推出「星運神話系列」新作，以西洋塔羅牌元素為設計靈感，巧妙結合黑銠電鍍技術以及手工噴砂工藝，將流傳千年的西洋塔羅牌元素融入適合每天配戴的足金串飾設計中。
本次點睛品挑選西洋塔羅牌大阿爾克納的「星星」與「太陽」，以及小阿爾克納牌中的「寶劍」與「錢幣」作為設計靈感，將牌卡背後的寓意融入時尚配飾中，使配戴者在日常潛移默化裡，感受到圖像所帶來的正面啟示。
在西洋塔羅牌大阿爾克納牌中編號17的「星星」原意代表治癒，同時也象徵著希望和創造力，使人相信凡事會有積極結果；太陽牌原意為新生命誕生，彷彿旭日東昇般充滿希望，寓意積極、歡欣和滿載能量；兩件串飾背面都有黑銠電鍍刻上牌名和牌號。塔羅牌小阿爾克納牌中的「寶劍」代表風象星座元素，蘊含理性與思考的意涵，寓意新的開始和充滿決心；「錢幣」則是在西方四大元素中與「地」元素相互呼應，具有代表財富、財產的意義，則可以根據自己的星座選購。
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