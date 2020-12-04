就要跟別人不一樣！ 5個超質感保養香氛品牌推年末禮盒

提到保養、香氛，有些人喜歡全球知名的大品牌，但也有人喜歡深具質感與個人風格的品牌，年末時分，送禮也代表個人品味，精選6個質感保養香氛品牌，不管是送禮，或是自己使用，都感受到與別人不同的風格。

bamford／英國女絕創立品牌

由英國Carole Bamford女爵創立的bamford，打造出天然的香氛保養品牌，以沐浴乳、身體乳與各種香氛產品為主。今年bamford與英國插畫藝術家Susannah Garrod合作，在耶誕禮盒上能看到迷人冬日雪景。

三款禮盒包括天竺葵、玫瑰與寧靜禮盒，同樣都給人安詳的感受，好好告別2020的紛擾。

Omorovicza／匈牙利皇室加持

來自匈牙利皇室加持過的溫泉美肌品牌Omorovicza，產品以含有天然礦物成份的活水為主，並有礦泉護膚導入科技。年末推薦「完美二重奏」，包括匈牙利皇后醒膚露50ml與完美修護潤唇膏10ml，醒膚露不含酒精，以匈牙利溫泉水為基底，改良自14世紀獻給匈牙利伊莉莎白女王的香水。

EVE LOM／英國潔顏品牌

EVE LOM來自英國，不少人最愛它的全能深層潔淨霜，強調是「LESS IS MORE」的保養哲學，認為保養最重要從卸妝開始。耶誕前推出「潔淨霜聖誕吊飾組」，超可愛旅行用的全能深層潔淨霜20ml搭配小瑪姿林卸妝棉布，卸妝還能有香氛療癒感，各種彩妝都能卸除。

(MALIN+GOETZ)／時尚保養品牌

(MALIN+GOETZ)的創辦人有著專業經驗，因此保養品男女適用，簡單又時尚，採用天然成分。耶誕禮盒以紐約地鐵圖為靈感，修護滋潤禮盒中，含有杏仁護手霜與修護潤唇凝膠，隨時隨地為手與唇部添加滋潤。

CULTI MILANO／迷人的王者香氛