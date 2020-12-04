快訊

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就要跟別人不一樣！ 5個超質感保養香氛品牌推年末禮盒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
(MALIN+GOETZ)修護滋潤禮盒／杏仁護手霜30ml + 修護潤唇凝膠10g／750元。圖／10/10 APOTHECARY提供
(MALIN+GOETZ)修護滋潤禮盒／杏仁護手霜30ml + 修護潤唇凝膠10g／750元。圖／10/10 APOTHECARY提供

提到保養、香氛，有些人喜歡全球知名的大品牌，但也有人喜歡深具質感與個人風格的品牌，年末時分，送禮也代表個人品味，精選6個質感保養香氛品牌，不管是送禮，或是自己使用，都感受到與別人不同的風格。

bamford／英國女絕創立品牌

由英國Carole Bamford女爵創立的bamford，打造出天然的香氛保養品牌，以沐浴乳、身體乳與各種香氛產品為主。今年bamford與英國插畫藝術家Susannah Garrod合作，在耶誕禮盒上能看到迷人冬日雪景。

三款禮盒包括天竺葵、玫瑰與寧靜禮盒，同樣都給人安詳的感受，好好告別2020的紛擾。

Omorovicza／匈牙利皇室加持

來自匈牙利皇室加持過的溫泉美肌品牌Omorovicza，產品以含有天然礦物成份的活水為主，並有礦泉護膚導入科技。年末推薦「完美二重奏」，包括匈牙利皇后醒膚露50ml與完美修護潤唇膏10ml，醒膚露不含酒精，以匈牙利溫泉水為基底，改良自14世紀獻給匈牙利伊莉莎白女王的香水。

EVE LOM／英國潔顏品牌

EVE LOM來自英國，不少人最愛它的全能深層潔淨霜，強調是「LESS IS MORE」的保養哲學，認為保養最重要從卸妝開始。耶誕前推出「潔淨霜聖誕吊飾組」，超可愛旅行用的全能深層潔淨霜20ml搭配小瑪姿林卸妝棉布，卸妝還能有香氛療癒感，各種彩妝都能卸除。

(MALIN+GOETZ)／時尚保養品牌

(MALIN+GOETZ)的創辦人有著專業經驗，因此保養品男女適用，簡單又時尚，採用天然成分。耶誕禮盒以紐約地鐵圖為靈感，修護滋潤禮盒中，含有杏仁護手霜與修護潤唇凝膠，隨時隨地為手與唇部添加滋潤。

CULTI MILANO／迷人的王者香氛

CULTI MILANO冬天主打香氣是「凜冬尊松」，封存的松木香氣，在八角茴香辛香的基礎上，是新鮮刺激的松針香，搭配著阿拉斯加柏樹的芬芳，也能聞到香草，獨特的室內香氛包，藏有的香氛粟粒，有著尊榮外觀與辛香甜美的味道。

Omorovicza 2020 完美二重奏／匈牙利皇后醒膚露50ml (2020粉紅橙花版限定瓶身) + 完美修護潤唇膏10ml／1,900元。圖／10/10 APOTHECARY提供
Omorovicza 2020 完美二重奏／匈牙利皇后醒膚露50ml (2020粉紅橙花版限定瓶身) + 完美修護潤唇膏10ml／1,900元。圖／10/10 APOTHECARY提供
EVE LOM潔淨霜聖誕吊飾組／全能深層潔淨霜20ml + 小瑪姿林卸妝棉布／750元。圖／10/10 APOTHECARY提供
EVE LOM潔淨霜聖誕吊飾組／全能深層潔淨霜20ml + 小瑪姿林卸妝棉布／750元。圖／10/10 APOTHECARY提供
bamford天竺葵禮盒／天竺葵沐浴露250ml + 天竺葵身體乳250ml／2,300元。圖／10/10 APOTHECARY提供
bamford天竺葵禮盒／天竺葵沐浴露250ml + 天竺葵身體乳250ml／2,300元。圖／10/10 APOTHECARY提供
CULTI MILANO 2020 限量凜冬尊松香氛包／2,300元。圖／10/10 APOTHECARY提供
CULTI MILANO 2020 限量凜冬尊松香氛包／2,300元。圖／10/10 APOTHECARY提供

品牌 匈牙利 英國

延伸閱讀

新冠肺炎全球最新情報12/4

歐洲疫情惡化 匈牙利新增死亡創新高

保養第一步是「卸妝」！香緹卡五月玫瑰潔淨霜找回光亮

批金融巨鱷為納粹 匈國官員惹眾怒致歉

相關新聞

香噴噴懷舊點心DIY／古早味檸檬蛋糕、無泡打粉雞蛋糕

兒時懷舊甜點滋味最迷人！外脆裡嫩的古早味檸檬蛋糕、暖呼呼香噴噴的造型雞蛋糕，只要準備幾樣簡單材料、無須特殊技巧，新手在自...

新光三越吳昕陽承接父親吳東興使命「讓藝術走入生活」

新光三越百貨副董事長吳昕陽今年首度接任新光三越文教基金會董事長，吳昕陽今日全程參與台灣工藝設計界年度盛事「2020工藝之...

就要跟別人不一樣！ 5個超質感保養香氛品牌推年末禮盒

提到保養、香氛，有些人喜歡全球知名的大品牌，但也有人喜歡深具質感與個人風格的品牌，年末時分，送禮也代表個人品味，精選6個...

好運隨身！結合塔羅牌 點睛品Charme星運神話新作

深受許多人歡迎並喜愛收藏的點睛品Charme系列，秉持著打造生活中的驚喜創意，今年推出「星運神話系列」新作，以西洋塔羅牌...

粉絲快衝拍照朝聖！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園

7-ELEVEN肖像聯名店再一發！「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園，將於12月5日正式開幕，整體設計以桃園著名地標...

FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

義大利經典品牌FENDI，旗下最具美學標誌性的Selleria Man男士腕表系列再添新成員！全新力作具備GMT兩地時間...

momo購物網「暖電節」登場！數十家品牌家電下殺4折起

本周全台氣溫明顯下滑，保暖家電買氣湧現，根據momo購物網統計，電暖器、電熱毯、烘被機最受消費者青睞，保暖家電11月至今...

「新年驚豔101」旋轉木馬必須打卡 一路玩到元宵節

台北101「新年驚豔101」的雙過年季璀璨登場，結合購物中心、辦公大樓與觀景台三大事業處，創造出獨一無二的亮眼空間，在2...

讓寶可夢大師也尖叫！小林眼鏡打造超萌聯名款 皮卡丘、傑尼龜都成主角

精靈寶可夢（Pokémon）人氣歷久不衰，而且周邊產品更是玩家、粉絲必買，小林眼鏡就在這季正式推出聯名款。把經典角色皮卡...

A杯也能穿出北半球 彰南女性內衣廠拍試穿滿意再掃貨

南彰化兩大女性內衣品牌之一的波曼尼亞，年終特賣會從今天起跑，四套內衣1000元，內褲每件10至50元，都是原價的2至2....

Canada Goose、The North Face限定系列 冬日必備禦寒與潮流感兼具

冬日天氣既濕又冷，正是禦寒衣物出動的季節，但如何保暖又兼具潮流穿搭呢？Canada Goose和The North Fa...

超奢華！搭星宇專機「住總套」 獨享《孤味》空中對談

2020年太辛苦，趁著年底不妨犒賞自己一個不一樣的耶誕假期。KKday推出超奢華行程，與星宇航空共同推出「雙城號」微旅行...

熱門新聞

影／落石險埋火車！台鐵監測大雨落石冒火花 急停救百人

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

豪雨狂炸！台鐵猴硐、瑞芳路線中斷 明天清晨5時恢復

急凍！全台最低溫探13度 氣象局：玉山明有望降瑞雪

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

列車長免跪地開門變站務人員跪？ 台鐵產工批把人當笨蛋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。