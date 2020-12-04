粉絲快衝拍照朝聖！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園

7-ELEVEN肖像聯名店再一發！「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園，將於12月5日正式開幕，整體設計以桃園著名地標「機場」與最夯的水族館景點為主題，營造活潑、快樂、出遊的氛圍，店內不僅有粉紅兔兔與P助搭乘飛機的大型公仔供粉絲拍照，更設置大型3D視覺立體牆，讓粉紅兔兔與P助化身空服員，還有多款限定周邊商品可買，勢必將成為粉絲朝聖、拍照打卡的新熱點。 12月11日下午4點現場將舉辦卡娜赫拉的小動物人偶見面會。

7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」坐落於桃園市區，鄰著國中小學區及桃園火車站前商圈，坪數為44.3坪，店內設計由日本插畫家卡娜赫拉親自操刀，大量使用藍色系來傳達天空及海水的意象。店外騎樓天花板採用粉紅兔兔與P助立體造型燈箱及造型招牌，店外則使用在水族館遊玩、搭配海底生物的窗貼設計，讓粉絲可以先刷一波IG打卡照；店內有粉紅兔兔與P助搭乘飛機造型的大型公仔迎賓，除了各處的卡娜赫拉的小動物經典圖素之外，也大量使用飛機、水族館的設計穿插，休憩用餐區的桌內更陳列日本授權獨家提供的展示品。

此外，7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」也推出各式獨家周邊商品，包括小提包、304不鏽鋼餐具組、卡套零錢包、網格拉鏈袋、面紙套、造型抱枕等，讓粉絲買到想剁手，12月15日前可享任2件95折優惠。