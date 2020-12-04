FENDI旗艦男表Selleria Man 全新GMT功能實用摩登

義大利經典品牌FENDI，旗下最具美學標誌性的Selleria Man男士腕表系列再添新成員！全新力作具備GMT兩地時間功能，是當代時計最雋永又最實用功能。FENDI以獨特的方式重新詮釋GMT功能：在新作Selleria腕表表盤上，裝飾3D的世界地圖，更搭配FENDI最具代表性的黃色以頌揚品牌的DNA，同時也為追蹤第二時區的時間提供完美的閱時清晰度。

Selleria Man的GMT腕表，採用24小時刻度外圈，搭配裝飾經典黃色飛機圖案的第二時區指針，並提供日期顯示功能。全黑色的不鏽鋼腕表採用42毫米枕形表殼設計。透過精巧的可換式表帶系統，只要旋轉底蓋就能輕易將表帶更換成表鍊，這也是Selleria Man系列首個搭配鍊帶的腕表，為新款腕表增添與眾不同的元素，並從表殼的獨特外型汲取靈感，展現對比鮮明的刻面及工藝。 Fendi Timepieces Selleria Man GMT腕表，94,000元。圖／FENDI提供 Fendi Timepieces Selleria Man GMT腕表，94,000元。圖／FENDI提供 Fendi Timepieces Selleria Man GMT腕表，94,000元。圖／FENDI提供