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momo購物網「暖電節」登場！數十家品牌家電下殺4折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「暖電節」即日起至12月31日開跑。圖／momo購物網提供
momo購物網「暖電節」即日起至12月31日開跑。圖／momo購物網提供

本周全台氣溫明顯下滑，保暖家電買氣湧現，根據momo購物網統計，電暖器、電熱毯、烘被機最受消費者青睞，保暖家電11月至今銷售較上月成長近2倍。溫暖的免治馬桶也有熱賣趨勢。momo購物網搶攻保暖商機，即日起至12月31日推出「暖電節」，集結北方、禾聯、勳風、飛利浦、HCG和成等數十家品牌家電下殺4折起，再加碼選購指定商品買就送限量快煮壺。

momo購物網指出，高CP值是消費者選購電暖器的首要條件，體積小、加熱快也是主要訴求，熱銷商品包括momo購物網獨家的AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，搭載優質PTC陶瓷發熱器、4段檔位可自由選取；禾聯涼暖兩用擺頭防傾倒陶瓷式電暖器具備廣角自動擺頭防傾倒；AIRMATE艾美特人體感知陶瓷式電暖器則有智能偵測人體感知功能自動開關。

部分外宿族較偏好局部取暖、耗電量低的電熱毯，momo購物網11月銷售較上月成長超過1倍，可機洗、多段數智能溫控的機型最受歡迎，熱銷商品包括可機洗的禾聯高級珊瑚絨布雙人電熱毯，具5段智能溫控人性化設計；momo購物網獨家的北方雙人單控仿羊毛電熱毯，採用柔軟仿羊毛材質親膚舒適；美國Sunbeam柔毛披蓋式電熱毯採用多國專利熱感應偵測技術即時溫控。

近日陰雨綿綿、家中環境濕氣重，烘被機也隨之熱銷，抗螨、除菌消臭以及能夠烘衣、烘被、烘鞋等一機多用的機型最暢銷，像是HITACHI日立3D立體極速暖風棉被烘乾機，採用抗敏雙濾網設計；鉅豪微電腦四季烘被機，除濕、烘衣、暖房一鍵搞定；勳風微電腦多功能四季烘被機在夏季可乾燥除菌、冬季可除濕暖被，四季皆可使用。

AIRMATE艾美特人體感知陶瓷式電暖器，momo購物網「暖電節」活動優惠價1,380元。圖／momo購物網提供
AIRMATE艾美特人體感知陶瓷式電暖器，momo購物網「暖電節」活動優惠價1,380元。圖／momo購物網提供
AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，momo購物網「暖電節」活動優惠價990元。圖／momo購物網提供
AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，momo購物網「暖電節」活動優惠價990元。圖／momo購物網提供
北方雙人單控仿羊毛電熱毯電毯，momo購物網「暖電節」活動優惠價1,580元。圖／momo購物網提供
北方雙人單控仿羊毛電熱毯電毯，momo購物網「暖電節」活動優惠價1,580元。圖／momo購物網提供

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