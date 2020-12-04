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「新年驚豔101」旋轉木馬必須打卡 一路玩到元宵節

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」是超受歡迎的打卡景點。圖／台北101提供
「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」是超受歡迎的打卡景點。圖／台北101提供

台北101「新年驚豔101」的雙過年季璀璨登場，結合購物中心、辦公大樓與觀景台三大事業處，創造出獨一無二的亮眼空間，在2020年歲末年終之際，以絢爛浪漫的視覺迎來祝福與溫馨的氣氛。

2019年底「新年驚豔101」雙過年季，獲得好評之後於2020年再度推出，舉辦各式精采活動，讓民眾從耶誕節、跨年一路玩到農曆新年與元宵節，打卡景點更讓逛遊101留下美好回憶，也透過社群向全世界傳達台灣的歡聚時光。台北101董事長張學舜在開幕記者會時提到，「台灣的防疫表現令人感動，民眾都還能優雅的生活，台北101在此際推出『新年驚豔101』雙過年季，透過美學、策展、裝置藝術，傳達熱鬧溫馨的節慶氣氛。」

呼應「新年驚豔101．LOVE @ 101」活動主題，台北101購物中心呈現11處繽紛景點，包括主題亮點「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」、位於松智路的「許願皇宮」和信義路的「繽紛皇冠」等，以及以遞上橄欖枝、象徵災難結束及和平到來的「DIOR耶誕樹」。而12月每逢周六、日下午推出「周末耶誕造型音樂饗宴」，邀請中小學管弦樂團以悠揚樂音歡度耶誕。辦公大樓則是結合公園花藝佈置、台灣中生代藝術家洪易的雕塑作品，打造出「LOVE PARK」；台北101官方粉絲專頁也將募集民眾「告別2020、迎接2021」的話語，有機會登上台北101成為外牆跑馬燈的燈光絮語。

台北101的「新年驚豔101」雙過年季，在發表記者會邀請光復國小弦樂團現場表演。圖／台北101提供
台北101的「新年驚豔101」雙過年季，在發表記者會邀請光復國小弦樂團現場表演。圖／台北101提供
辦公大樓結合公園花藝佈置、台灣中生代藝術家洪易的雕塑作品，打造出「LOVE PARK」。圖／台北101提供
辦公大樓結合公園花藝佈置、台灣中生代藝術家洪易的雕塑作品，打造出「LOVE PARK」。圖／台北101提供
台北101的89樓最佳戀愛打卡點「雲端上的奇幻花虹」。圖／台北101提供
台北101的89樓最佳戀愛打卡點「雲端上的奇幻花虹」。圖／台北101提供
（左起）觀旅事業處營運長黃瓊萱、台北101總經理張振亞、台北101董事長張學舜、商場事業處營運長朱麗文、大樓事業處營運長劉家豪，共同發表台北101的「新年驚豔101」雙過年季活動。圖／台北101提供
（左起）觀旅事業處營運長黃瓊萱、台北101總經理張振亞、台北101董事長張學舜、商場事業處營運長朱麗文、大樓事業處營運長劉家豪，共同發表台北101的「新年驚豔101」雙過年季活動。圖／台北101提供
台北101董事長張學舜與光復國小弦樂團合照。圖／台北101提供
台北101董事長張學舜與光復國小弦樂團合照。圖／台北101提供
台北101的89樓最佳戀愛打卡點「讓愛點亮夜空」。圖／台北101提供
台北101的89樓最佳戀愛打卡點「讓愛點亮夜空」。圖／台北101提供
「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」是超受歡迎的打卡景點。圖／台北101提供
「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」是超受歡迎的打卡景點。圖／台北101提供
「許願皇宮」的燈景浪漫奢華。圖／台北101提供
「許願皇宮」的燈景浪漫奢華。圖／台北101提供

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