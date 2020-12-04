「新年驚豔101」旋轉木馬必須打卡 一路玩到元宵節

台北101「新年驚豔101」的雙過年季璀璨登場，結合購物中心、辦公大樓與觀景台三大事業處，創造出獨一無二的亮眼空間，在2020年歲末年終之際，以絢爛浪漫的視覺迎來祝福與溫馨的氣氛。

2019年底「新年驚豔101」雙過年季，獲得好評之後於2020年再度推出，舉辦各式精采活動，讓民眾從耶誕節、跨年一路玩到農曆新年與元宵節，打卡景點更讓逛遊101留下美好回憶，也透過社群向全世界傳達台灣的歡聚時光。台北101董事長張學舜在開幕記者會時提到，「台灣的防疫表現令人感動，民眾都還能優雅的生活，台北101在此際推出『新年驚豔101』雙過年季，透過美學、策展、裝置藝術，傳達熱鬧溫馨的節慶氣氛。」